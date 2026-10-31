Фильмы Звягинцева привели к банкротству парижской киностудии
Парижская киностудия Charles Gillbert Cinema обанкротилась после премьеры картины «Минотавр» режиссёра Андрея Звягинцева (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов), пишет Telegram‑канал Mash.
Производство ленты обошлось в 7,5 миллиона долларов (605 миллионов рублей), тогда как выручка от проката едва достигла 7,48 миллиона долларов (603,4 миллиона рублей) — разница оказалась критической. При уставном капитале компании в 57,3 тысячи евро (5 миллионов рублей) её долги выросли до 11,24 миллиона евро (1 миллиард рублей), а чистый убыток составил 66 тысяч евро (6 миллионов рублей). Из‑за систематической убыточности проектов государство прекратило выделять студии финансирование.
Среди всех фильмов Звягинцева лишь «Возвращение», завоевавший главный приз Венецианского кинофестиваля, оказался коммерчески успешным: при бюджете менее 500 тысяч долларов (40 миллионов рублей) лента собрала четыре миллиона долларов (322 миллиона рублей). Такие картины режиссёра, как «Левиафан», «Нелюбовь» и «Елена», не смогли выйти на окупаемость.
При этом «Минотавр» был отмечен Гран‑при 79‑го Каннского кинофестиваля. На церемонии вручения награды Звягинцев выступил с речью, посвящённой СВО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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