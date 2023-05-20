Пушилин инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение города Артемовска. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, 20 мая уже второй раз становится особой датой, так как ровно год назад был освобожден Мариуполь. Пушилин сказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» «проделали колоссальную работу».
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы в субботу, 20 мая, полностью установили контроль над Артемовском (Бахмутом).
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выражал мнение, что после взятия Артемовска следующим городом будет Краматорск, и ВСУ будут оборонять его более эффективно, передает «Радиоточка НСН».
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