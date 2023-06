Кровавая бойня: Запад ждет переговоров Москвы и Киева, ВС РФ – отражают наступление

При этом премьер-министр заявила, что никто из союзников Украины, в частности среди стран-членов НАТО, «не готов что-то делать без Украины». Она отметила, что предпринимать какие-либо действия можно только после решения украинских властей.

Так, в конце марта газета The Wall Street Journal сообщила, что у западных стран пока нет понимания, как добиться окончания конфликта. Соединенные Штаты и европейские государства стали надеяться на контрнаступление Украины, которое, по их мнению, может создать условия для мирных переговоров. В свою очередь The New York Times также отмечало, что ряд американских и европейских чиновников надеются на «придание импульса» дипломатии с помощью следующей фазы боевых действий.

Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен 2 июня, Соединенные Штаты Америки готовы приветствовать любую инициативу, которая может привести Москву за стол переговоров. По его словам, американцы не считают себя врагами россиян, а «безопасная и процветающая Россия отвечает интересам США». При этом Блинкен заявил, что Североатлантический альянс готов и дальше принимать в свои ряды новых участников.

В тот же день, 2 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал добиться прекращения огня и переговоров Москвы и Киева до начала предполагаемого контрнаступления ВСУ, чтобы избежать большого числа жертв. Венгерский премьер заявил, что нужно учитывать численность населения двух стран: в России оно составляет порядка 140 миллионов человек, а на Украине — 40 миллионов. В этих условиях, по словам Орбана, начало активных военных действий приведет к «кровавой бойне».