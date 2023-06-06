Кровавая бойня: Запад ждет переговоров Москвы и Киева, ВС РФ – отражают наступление
Ряд стран Запада хотят усадить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы избежать больших жертв в контрнаступлении ВСУ. При этом Киев уже начал вести наступательные операции, а Россия приемлет переговоры лишь на своих условиях.
Страны, поддерживающие Украину, ждут от России сигналы о ее готовности к урегулированию конфликта с Киевом. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи с американским лидером Джо Байденом.
Фредериксен отметила, что у нее есть «смутные надежды» на окончание военных действий в обозримом будущем, но «для танго нужны двое».
«Поэтому нам нужны какие-то сигналы от России», — приводит ее слова PBS.
При этом премьер-министр заявила, что никто из союзников Украины, в частности среди стран-членов НАТО, «не готов что-то делать без Украины». Она отметила, что предпринимать какие-либо действия можно только после решения украинских властей.
Так, в конце марта газета The Wall Street Journal сообщила, что у западных стран пока нет понимания, как добиться окончания конфликта. Соединенные Штаты и европейские государства стали надеяться на контрнаступление Украины, которое, по их мнению, может создать условия для мирных переговоров. В свою очередь The New York Times также отмечало, что ряд американских и европейских чиновников надеются на «придание импульса» дипломатии с помощью следующей фазы боевых действий.
Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен 2 июня, Соединенные Штаты Америки готовы приветствовать любую инициативу, которая может привести Москву за стол переговоров. По его словам, американцы не считают себя врагами россиян, а «безопасная и процветающая Россия отвечает интересам США». При этом Блинкен заявил, что Североатлантический альянс готов и дальше принимать в свои ряды новых участников.
В тот же день, 2 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал добиться прекращения огня и переговоров Москвы и Киева до начала предполагаемого контрнаступления ВСУ, чтобы избежать большого числа жертв. Венгерский премьер заявил, что нужно учитывать численность населения двух стран: в России оно составляет порядка 140 миллионов человек, а на Украине — 40 миллионов. В этих условиях, по словам Орбана, начало активных военных действий приведет к «кровавой бойне».
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Между тем в России категорически отвергают возможность переговоров с Украиной на условиях Киева. Глава МИД России Сергей Лавров называл «шизофренической» точку зрения, которая предполагает начало переговоров с Киевом после успешного контрнаступления ВСУ.
«Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика», — говорил министр на пресс-конференции в ООН.
В свою очередь Украина нерадостно встретила призывы Виктора Орбана о переговорах с Россией. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко 2 июня раскритиковал его слова и заявил, что мирные переговоры возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины. Также он призвал правительство Венгрии присоединиться к мероприятиям «по международной изоляции России», а также не подрывать единство Европейского союза.
Тем временем российские войска продолжают отражать начавшееся наступление ВСУ. Минобороны России 6 июня заявило, что украинские силы продолжили наступление, сосредоточив основные силы на Времевском выступе Южно-Донецкого направления (Времевской выступ расположен на стыке Запорожской области и ДНР).
В министерстве заявили, что военные Украины наступали в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное силами переформированных 23-й и 31-й механизированных бригад, а также ввели на участке свежую бригаду. Отмечается, что российские военные нанесли ВСУ «комплексное огневое поражение» силами авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами. Украинские военные были остановлены.
Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны оценило в 1,5 тысячи военнослужащих, а также 28 танков и 109 боевых бронемашин.
Так, многие эксперты отмечают «тупик» в украинском конфликте. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить, которые им дают власти Киева.
«Мне грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», — сказал он.
Комментируя попытки ВСУ перейти в наступление, Дэвис указал, что даже в случае тактических успехов Украины военное преимущество России все равно приведет к уничтожению украинских войск.
В свою очередь подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью НСН отмечал, что у ВСУ нет сил и средств проводить контрнаступление благодаря активным действиям российских войск. Он предрек провал украинской армии, если ВСУ примут решение проводить контрнаступление.
«На то контрнаступление, о котором говорят ВСУ, нет сил и средств благодаря стараниям наших Вооруженных сил. Российские войска на регулярной основе уничтожают склады боеприпасов, склады ГСМ, пункты постоянной и временной дислокации, наносят отдельные удары по личному составу и скоплениям техники. Естественно, это все негативно сказывается на подготовке контрнаступления, поскольку украинское командование вынуждено регулярно восполнять потери», — говорил Марочко.
Ранее, 4 июня, в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, которое было отбито. Пятого июня российские военные отбили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, которую Киев предпринял после перегруппировки, сообщает «Радиоточка НСН».
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