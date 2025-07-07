Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса 8 июля

Рассмотрение кандидатуры Андрея Никитина на должность министра транспорта России запланировано на 8 июля в ходе пленарного заседания Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

По данным думского аппарата, председатель Госдумы Вячеслав Володин уведомил депутатов о внесении премьер-министром Михаилом Мишустиным представления по Никитину. В соответствии с процедурой, документы были направлены в Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры для предварительного рассмотрения.