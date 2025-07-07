Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса 8 июля
Рассмотрение кандидатуры Андрея Никитина на должность министра транспорта России запланировано на 8 июля в ходе пленарного заседания Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
По данным думского аппарата, председатель Госдумы Вячеслав Володин уведомил депутатов о внесении премьер-министром Михаилом Мишустиным представления по Никитину. В соответствии с процедурой, документы были направлены в Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры для предварительного рассмотрения.
Ожидается, что 7 июля кандидат проведет встречи с представителями профильного комитета и парламентских фракций. По результатам консультаций комитет подготовит проект постановления, который будет вынесен на рассмотрение Совета Госдумы во вторник, перед пленарным заседанием.
Согласно регламенту, нижняя палата обязана рассмотреть кандидатуру на пост федерального министра в течение семи дней с момента ее официального внесения правительством, передает «Радиоточка НСН».
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