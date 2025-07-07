Причиной смерти сотрудника Росжелдора могла стать сердечная недостаточность
Острая сердечная недостаточность может быть причиной смерти сотрудника Росжелдора Андрея Корнейчука, чье тело нашли в понедельник на рабочем месте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их словам, предварительная экспертиза не выявила признаков насильственной смерти. Корнейчук был обнаружен без сознания коллегами, после чего на место прибыли экстренные службы, однако медики лишь констатировали смерть.
Собеседник агентства уточнил, что окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после завершения судебно-медицинского исследования.
На данный момент рассматривается версия о внезапной остановке сердца как основной, передает «Радиоточка НСН».
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