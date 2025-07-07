Причиной смерти сотрудника Росжелдора могла стать сердечная недостаточность

Острая сердечная недостаточность может быть причиной смерти сотрудника Росжелдора Андрея Корнейчука, чье тело нашли в понедельник на рабочем месте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, предварительная экспертиза не выявила признаков насильственной смерти. Корнейчук был обнаружен без сознания коллегами, после чего на место прибыли экстренные службы, однако медики лишь констатировали смерть.

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Собеседник агентства уточнил, что окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после завершения судебно-медицинского исследования.

На данный момент рассматривается версия о внезапной остановке сердца как основной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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