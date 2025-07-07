Причиной смерти сотрудника Росжелдора могла стать сердечная недостаточность

Острая сердечная недостаточность может быть причиной смерти сотрудника Росжелдора Андрея Корнейчука, чье тело нашли в понедельник на рабочем месте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, предварительная экспертиза не выявила признаков насильственной смерти. Корнейчук был обнаружен без сознания коллегами, после чего на место прибыли экстренные службы, однако медики лишь констатировали смерть.