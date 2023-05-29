Боррель: Россия не пойдет на переговоры с Украиной без победы

По словам Борреля, Россия настроена на победу в конфликте. Без этого Москва не пойдет на переговоры с Киевом, считает дипломат.

Руководитель внешнеполитической службы ЕС заявил, что смотрит на развитие конфликта «без оптимизма». Он призвал наращивать военную поддержку Украины.

Еврокомиссия 23 мая выделила Киеву 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи, передает «Радиоточка НСН».

