Крым – не вопрос для переговоров. В России предупредили Украину о последствиях ударов по полуострову
В Москве не сомневаются в том, что Россия защитит Крым от попыток Украины «вернуть» полуостров.
В городе Джанкой на севере Крыма сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
По его словам, в результате инцидента повреждены остекления в нескольких домах в частном секторе. На месте работают все оперативные службы. Отмечается, что официальная информация будет предоставлена 4 июня.
В качестве целей для обстрела в Крыму украинские власти могут выбрать не только военные базы, но и любые гражданские учреждения, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН. По его словам, сейчас у Киева нет такой возможности.
«Я думаю, что военные базы для них являются приоритетными целями. Но с учетом их идеологии для них приоритетными целями могут быть больницы и какие-то другие гражданские учреждения, могут быть и школы, детские сады. Им все равно, по чему стрелять. Стрелять и уничтожать – это для них. Но у меня большие сомнения по поводу того, что они смогут серьезно обстреливать Крым. Это большой вопрос, у них нет возможности это делать в массированном порядке», - отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев попытается «захватить» Крым в ходе контрнаступления. Об этом сообщило финское издание Yle.
По мнению политика, ВСУ удастся провести контратаку, оттеснив российские силы, и «вернуть Крымский полуостров под контроль Украины».
При этом Зеленский указал, что успех украинской армии зависит от поставок оружия со стороны Запада. Вместе с тем украинский президент высказал мнение, что конфликт в стране может затянуться на десятилетия.
О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в текущем году могут захватить Крым, сообщил Washington Post со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Отмечается, что вопреки мнению других официальных лиц Уоллес считает, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым. При этом с оговоркой - если у России иссякнут военные возможности.
18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел от ответа на вопрос о том, разрешал ли Лондон применять дальнобойные ракеты Storm Shadow по целям в Крыму. Журналисты поинтересовались у министра, ограничена ли Украина в применении британских крылатых ракет. Уоллес отказался отвечать на вопрос. Министр заявил, что провел обсуждения с украинским коллегой. О содержании бесед глава военного ведомства не рассказал.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможность удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Storm Shadow. По его словам, Киев нанесет удары по всем объектами, которые будут представлять угрозу. Решение остается за военными, сказал он.
«Все впереди, и не нужно спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат», - заявил секретарь СНБ в эфире «24 канала».
21 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан неосторожно заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения своего оружия Украиной для ударов по Крыму.
«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина», - объяснил он позицию Вашингтона.
Крым — часть России, и угрозы США об ударах по региону безответственны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Как отметил Рябков, полуостров — неотъемлемая часть России.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорваться до границ с Крымом, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью НСН. Он также отметил, что Россия никогда не отдаст свои территории и пойдет на переговоры с Украиной только на своих условиях.
«Полностью исключаю, что ВСУ прорвутся до границ с Крымом. Убежден, что та территория, которая освобождена, ни в коем случае не будет сдана. Возможностей получить эту территорию назад у Украины нет. Ни в военном, ни в политическом отношении. Крымчане сегодня настроены патриотично и по-боевому. В случае необходимости каждый крымчанин встанет на защиту России и освобожденных территорий. Переговоры могут быть только на условиях России, которые неоднократно озвучивали наши политики и президент Владимир Путин. Украина не в том положении, чтобы диктовать нам свои условия. Мы суверенное государство и ядерная держава», - сказал Гемпель.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что линию киевских властей на «возвращение» полуострова постигнет неудача. По его словам, Владимир Зеленский забывает историю Крыма, а, может быть, «он ее и вовсе не знал», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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