Крым – не вопрос для переговоров. В России предупредили Украину о последствиях ударов по полуострову

По его словам, в результате инцидента повреждены остекления в нескольких домах в частном секторе. На месте работают все оперативные службы. Отмечается, что официальная информация будет предоставлена 4 июня.

В качестве целей для обстрела в Крыму украинские власти могут выбрать не только военные базы, но и любые гражданские учреждения, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН. По его словам, сейчас у Киева нет такой возможности.

«Я думаю, что военные базы для них являются приоритетными целями. Но с учетом их идеологии для них приоритетными целями могут быть больницы и какие-то другие гражданские учреждения, могут быть и школы, детские сады. Им все равно, по чему стрелять. Стрелять и уничтожать – это для них. Но у меня большие сомнения по поводу того, что они смогут серьезно обстреливать Крым. Это большой вопрос, у них нет возможности это делать в массированном порядке», - отметил он.