Tesla экс-министра Старовойта эвакуировали после его самоубийства в Подмосковье
Автомобиль Tesla, принадлежавший бывшему министру транспорта России Роману Старовойту, был эвакуирован с парковки в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, именно в этом автомобиле было найдено тело Старовойта. Ранее его увезли с места трагедии на ритуальном транспорте. Следственные органы рассматривают версию самоубийства в качестве основной.
Согласно регистрационным данным, на которые ранее ссылалось агентство, экс-министр приобрел электромобиль Tesla примерно за полтора месяца до смерти.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что тело Старовойта было обнаружено в понедельник в личном автомобиле на территории Одинцовского городского округа. В тот же день стало известно об его отставке с поста министра транспорта. Старовойт занимал эту должность с мая 2024 года, до этого возглавлял администрацию Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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