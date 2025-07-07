Tesla экс-министра Старовойта эвакуировали после его самоубийства в Подмосковье

Согласно регистрационным данным, на которые ранее ссылалось агентство, экс-министр приобрел электромобиль Tesla примерно за полтора месяца до смерти.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что тело Старовойта было обнаружено в понедельник в личном автомобиле на территории Одинцовского городского округа. В тот же день стало известно об его отставке с поста министра транспорта. Старовойт занимал эту должность с мая 2024 года, до этого возглавлял администрацию Курской области, передает «Радиоточка НСН».

