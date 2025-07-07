Экс-концертный директор «Тату» назвал справедливый гонорар группы
Участницы группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина должны получать за концерт по 10 млн рублей. Об этом сайту aif.ru заявил бывший концертный директор коллектива, продюсер Леонид Дзюник.
По его словам, для воссоединившегося коллектива это «справедливый гонорар».
«Их песни до сих пор поют, до сих пор звучат на радио и в США, и в Испании, и в других странах», - указал Дзюник.
Также он добавил, что для полноценного возрождения группе нужны новые песни.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что не будет требовать запретить концерт «Тату» в Ялте, но обязательно возьмет шоу на контроль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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