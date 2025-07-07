Экс-концертный директор «Тату» назвал справедливый гонорар группы

Участницы группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина должны получать за концерт по 10 млн рублей. Об этом сайту aif.ru заявил бывший концертный директор коллектива, продюсер Леонид Дзюник.

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По его словам, для воссоединившегося коллектива это «справедливый гонорар».

«Их песни до сих пор поют, до сих пор звучат на радио и в США, и в Испании, и в других странах», - указал Дзюник.

Также он добавил, что для полноценного возрождения группе нужны новые песни.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что не будет требовать запретить концерт «Тату» в Ялте, но обязательно возьмет шоу на контроль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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