С августа работающим пенсионерам повысят страховые пенсии почти на 440 рублей

С августа страховые пенсии по старости для работающих пенсионеров в России будут проиндексированы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей экспертного сообщества. Повышение составит до 437 рублей и будет действовать на постоянной основе.

Корректировка проводится ежегодно в августе без подачи заявлений и касается граждан, которые в предыдущем году получали пенсию и официально трудились. Это связано с начислением новых пенсионных коэффициентов (ИПК) за счет уплаты страховых взносов работодателями, пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.