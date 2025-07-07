С августа работающим пенсионерам повысят страховые пенсии почти на 440 рублей
С августа страховые пенсии по старости для работающих пенсионеров в России будут проиндексированы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей экспертного сообщества. Повышение составит до 437 рублей и будет действовать на постоянной основе.
Корректировка проводится ежегодно в августе без подачи заявлений и касается граждан, которые в предыдущем году получали пенсию и официально трудились. Это связано с начислением новых пенсионных коэффициентов (ИПК) за счет уплаты страховых взносов работодателями, пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
По действующему законодательству, в ходе такой корректировки учитываются не более трех ИПК. С учетом роста стоимости коэффициента до 145,69 рубля в текущем году, максимальная прибавка к пенсии составит 437,07 рубля. Увеличенный размер будет выплачиваться в последующие месяцы на постоянной основе.
Балынин уточнил, что перерасчет осуществляется автоматически на основании данных Социального фонда России. Он предупредил, что любые звонки с просьбами предоставить личную информацию якобы для получения прибавки к пенсии являются мошенничеством. По его словам, подобная активность злоумышленников традиционно возрастает на фоне повышения социальных выплат, и гражданам стоит предупредить пожилых родственников и знакомых.
Согласно данным Социального фонда, средняя пенсия работающих пенсионеров в настоящее время составляет 21 080 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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