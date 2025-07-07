С августа работающим пенсионерам повысят страховые пенсии почти на 440 рублей

С августа страховые пенсии по старости для работающих пенсионеров в России будут проиндексированы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей экспертного сообщества. Повышение составит до 437 рублей и будет действовать на постоянной основе.

Корректировка проводится ежегодно в августе без подачи заявлений и касается граждан, которые в предыдущем году получали пенсию и официально трудились. Это связано с начислением новых пенсионных коэффициентов (ИПК) за счет уплаты страховых взносов работодателями, пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Названа средняя пенсия неработающих пенсионеров

По действующему законодательству, в ходе такой корректировки учитываются не более трех ИПК. С учетом роста стоимости коэффициента до 145,69 рубля в текущем году, максимальная прибавка к пенсии составит 437,07 рубля. Увеличенный размер будет выплачиваться в последующие месяцы на постоянной основе.

Балынин уточнил, что перерасчет осуществляется автоматически на основании данных Социального фонда России. Он предупредил, что любые звонки с просьбами предоставить личную информацию якобы для получения прибавки к пенсии являются мошенничеством. По его словам, подобная активность злоумышленников традиционно возрастает на фоне повышения социальных выплат, и гражданам стоит предупредить пожилых родственников и знакомых.

Согласно данным Социального фонда, средняя пенсия работающих пенсионеров в настоящее время составляет 21 080 рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
ТЕГИ:РоссияПенсионеры

Горячие новости

Все новости

партнеры