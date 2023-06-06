Премьер Дании Фредериксен: НАТО ждет сигнал о готовности Москвы к переговорам с Киевом

Союзники Украины ждут от Москвы сигнала о мирном урегулировании конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы кабмина Дании Метте Фредериксен.

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По ее словам, «мы все очень заинтересованы в мире». Также премьер-министр указала на ожидание сигнала о мире от России. Фредериксен отметила, что «никто из союзников не хочет ничего делать без Украины».

Как сообщалось ранее, ВС РФ ответят на намерения Нидерландов и Дании обучать пилотов Украины полетам на F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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