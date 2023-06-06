Премьер Дании Фредериксен: НАТО ждет сигнал о готовности Москвы к переговорам с Киевом

По ее словам, «мы все очень заинтересованы в мире». Также премьер-министр указала на ожидание сигнала о мире от России. Фредериксен отметила, что «никто из союзников не хочет ничего делать без Украины».

Как сообщалось ранее, ВС РФ ответят на намерения Нидерландов и Дании обучать пилотов Украины полетам на F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

