Премьер Дании Фредериксен: НАТО ждет сигнал о готовности Москвы к переговорам с Киевом
6 июня 202306:40
Союзники Украины ждут от Москвы сигнала о мирном урегулировании конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы кабмина Дании Метте Фредериксен.
По ее словам, «мы все очень заинтересованы в мире». Также премьер-министр указала на ожидание сигнала о мире от России. Фредериксен отметила, что «никто из союзников не хочет ничего делать без Украины».
Как сообщалось ранее, ВС РФ ответят на намерения Нидерландов и Дании обучать пилотов Украины полетам на F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru