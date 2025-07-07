Бывший замглавы Генштаба ВС РФ получил за взятки 17 лет колонии

По версии следствия, Арсланов, занимая должность начальника Главного управления связи ВС РФ, заключил госконтракты на поставку оборудования по завышенной стоимости, похитив 6,7 млрд рублей.

Также его обвинили в вымогательстве 12 млн рублей взятки у экс-директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

По решению 235-го Гарнизонного военного суда, Арсланову было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили наград и звания генерал-полковника, а также назначили штраф в размере более 24 млн рублей.

Ранее суд в Москве арестовал имущество Арсланова. В списке значатся, в частности, участки земли и объекты недвижимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

