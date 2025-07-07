Бывший замглавы Генштаба ВС РФ получил за взятки 17 лет колонии

Бывший замглавы Генштаба ВС РФ Халил Арсланов был признан виновным по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере». Об этом сообщает РИА Новости.

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По версии следствия, Арсланов, занимая должность начальника Главного управления связи ВС РФ, заключил госконтракты на поставку оборудования по завышенной стоимости, похитив 6,7 млрд рублей.

Также его обвинили в вымогательстве 12 млн рублей взятки у экс-директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

По решению 235-го Гарнизонного военного суда, Арсланову было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили наград и звания генерал-полковника, а также назначили штраф в размере более 24 млн рублей.

Ранее суд в Москве арестовал имущество Арсланова. В списке значатся, в частности, участки земли и объекты недвижимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
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