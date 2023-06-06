В США оценили подготовку Киева к контрнаступлению

Он напомнил, что Вашингтон, союзнические страны в Европе помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными. Милли отметил, что пока рано говорить, каким будет исход масштабной наступательной операции.

Ранее в Польше заявили, что ВСУ не смогут победить в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

