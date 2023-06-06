В США оценили подготовку Киева к контрнаступлению

Киев «очень хорошо подготовлен» к наступлению, но говорить об исходе операции в настоящее время рано, сообщил CNN председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

В Минобороны Украины заявили о переходе ВСУ к наступлению «на некоторых направлениях»

Он напомнил, что Вашингтон, союзнические страны в Европе помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными. Милли отметил, что пока рано говорить, каким будет исход масштабной наступательной операции.

Ранее в Польше заявили, что ВСУ не смогут победить в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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