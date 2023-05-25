«Не только на бумаге!»: Марочко подтвердил неспособность ВСУ проводить контрнаступление
Украина, будучи несамостоятельным государством, может начать контрнаступление по указке из Пентагона, но в нынешних условиях оно обречено на провал, сказал НСН Андрей Марочко.
У ВСУ нет сил и средств проводить сейчас контрнаступление благодаря активным действиям российских войск. Об этом НСН заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Контрнаступление должно быть осуществлено не только на бумаге, но и практически. На то контрнаступление, о котором говорят ВСУ, нет сил и средств благодаря стараниям наших Вооруженных сил. Российские войска на регулярной основе уничтожают склады боеприпасов, склады ГСМ, пункты постоянной и временной дислокации, наносят отдельные удары по личному составу и скоплениям техники. Естественно, это все негативно сказывается на подготовке контрнаступления, поскольку украинское командование вынуждено регулярно восполнять потери», — сказал Марочко.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что у Киева есть силы и средства для локальных операций.
«Убежден, что украинские войска заявят о контрнаступлении лишь тогда, когда будет виден какой-то положительный результат. В противном случае они сами себя загонят в угол и окажутся заложниками ситуации, поскольку это может негативно сказаться на авторитете ВСУ. Действия же наступательного характера продолжаются очень длительное время. Более-менее полномасштабные действия предполагались украинским командованием приблизительно с 4 мая, но российские войска сработали на упреждение. Вооруженные силы России уничтожили и личный состав, и технику, и материально-технические средства, необходимые для контрнаступления, там, где были скоплены так называемые “ударные кулаки”», — добавил подполковник.
По словам Марочко, для проведения нормальной операции нужно создать резерв материально-технических средств и боеприпасов по меньшей мере на две недели активных боевых действий.
«Поскольку сейчас идет активная фаза боевых действий на многих участках фронта, то расход боеприпасов превышает те лимиты, которые установил Запад и которые позволяли накопить что-то для контрнаступления», — заявил собеседник НСН.
В заключение Марочко предрек провал украинской армии, если ВСУ примут решение проводить контрнаступление сейчас.
«Об этом даже говорят более-менее здравомыслящие военные эксперты со стороны Запада и Украины. Также очень мягко об этом высказываются некоторые здравомыслящие военачальники. Однако Украина — несамостоятельное государство: если поступит жесткая команда из США, чьей марионеткой является Киев, ВСУ попытаются обеспечить успехи на фронте лишь для того, чтобы задобрить хозяев. Те потери, которые будут вызваны столь необдуманными поступками, абсолютно не интересуют ни Запад, ни украинских военачальников», — подытожил он.
Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил о начале отдельных операций ВСУ в рамках контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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