«Не только на бумаге!»: Марочко подтвердил неспособность ВСУ проводить контрнаступление

«Контрнаступление должно быть осуществлено не только на бумаге, но и практически. На то контрнаступление, о котором говорят ВСУ, нет сил и средств благодаря стараниям наших Вооруженных сил. Российские войска на регулярной основе уничтожают склады боеприпасов, склады ГСМ, пункты постоянной и временной дислокации, наносят отдельные удары по личному составу и скоплениям техники. Естественно, это все негативно сказывается на подготовке контрнаступления, поскольку украинское командование вынуждено регулярно восполнять потери», — сказал Марочко.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что у Киева есть силы и средства для локальных операций.

«Убежден, что украинские войска заявят о контрнаступлении лишь тогда, когда будет виден какой-то положительный результат. В противном случае они сами себя загонят в угол и окажутся заложниками ситуации, поскольку это может негативно сказаться на авторитете ВСУ. Действия же наступательного характера продолжаются очень длительное время. Более-менее полномасштабные действия предполагались украинским командованием приблизительно с 4 мая, но российские войска сработали на упреждение. Вооруженные силы России уничтожили и личный состав, и технику, и материально-технические средства, необходимые для контрнаступления, там, где были скоплены так называемые “ударные кулаки”», — добавил подполковник.

По словам Марочко, для проведения нормальной операции нужно создать резерв материально-технических средств и боеприпасов по меньшей мере на две недели активных боевых действий.

«Поскольку сейчас идет активная фаза боевых действий на многих участках фронта, то расход боеприпасов превышает те лимиты, которые установил Запад и которые позволяли накопить что-то для контрнаступления», — заявил собеседник НСН.