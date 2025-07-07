СМИ: НХЛ запретила Овечкину давать интервью в России
Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила капитау клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину давать эксклюзивные интервью в России. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Матч ТВ».
Собеседник телеканала утверждает, что решение о запрете лига приняла в связи со съёмками большога фильма о российском хоккеисте.
«Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций», — заключил источник.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в России непременно появится футболист такого же уровня, как хоккеист Овечкин, сообщает RT.
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