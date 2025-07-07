Лазарева заявила о скромной жизни эмигрировавших россиян за рубежом

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внеснена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что россияне, покинувшие страну, в целом находятся в затруднительном финансовом положении. Об этом он рассказала в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам Лазаревой, у большинства эмигрантов, включая ее саму, нет «лишних денег», поскольку переезд оказался неожиданным и экономически непростым. При этом подробностей о своем материальном положении телеведущая не раскрыла.

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В начале июня стало известно, что Лазарева не погасила задолженность по судебным штрафам на сумму около 43 тысяч рублей.

В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК — речь идет о публичном оправдании и пропаганде терроризма с использованием СМИ и интернета. Поводом для обвинений стали ее высказывания в августе 2023 года, в которых она допустила возможность ударов беспилотников по российским городам. Лазарева заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей может грозить до семи лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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