Лазарева заявила о скромной жизни эмигрировавших россиян за рубежом

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внеснена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что россияне, покинувшие страну, в целом находятся в затруднительном финансовом положении. Об этом он рассказала в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам Лазаревой, у большинства эмигрантов, включая ее саму, нет «лишних денег», поскольку переезд оказался неожиданным и экономически непростым. При этом подробностей о своем материальном положении телеведущая не раскрыла.