Представлен работающий без интернета мессенджер Bitchat
Сооснователь Twitter Джек Дорси представил свою новую разработку. Это децентрализованный мессенджер Bitchat, который способен работать без подключения к интернету.
Согласно информации на портале GitHub, Bitchat использует технология Bluetooth Low Energy (BLE). Она позволяет устройствам создавать единую ячеистую mesh-сеть, к которой каждый смартфон будет мини-сервером, передающим зашифрованные сообщения от одного гаджета к другому.
Отмечается, что для использования Bitchat не требуется регистрация с указанием электронной почты или номера телефона. Переписка, защищённая сквозеым шифрованием, хранится исключительно на смартфонах.
В настоящее время новый мессенджер доступен пользователям iPhone. Они могут опробовать Bitchat в рамках сервиса бета-тестирования TestFlight.
Ранее стало известно, что первый миллион пользователей зарегистрировались на российской цифровой платформе Max, пишут «Известия».
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