Представлен работающий без интернета мессенджер Bitchat

Согласно информации на портале GitHub, Bitchat использует технология Bluetooth Low Energy (BLE). Она позволяет устройствам создавать единую ячеистую mesh-сеть, к которой каждый смартфон будет мини-сервером, передающим зашифрованные сообщения от одного гаджета к другому.

Отмечается, что для использования Bitchat не требуется регистрация с указанием электронной почты или номера телефона. Переписка, защищённая сквозеым шифрованием, хранится исключительно на смартфонах.

В настоящее время новый мессенджер доступен пользователям iPhone. Они могут опробовать Bitchat в рамках сервиса бета-тестирования TestFlight.

Ранее стало известно, что первый миллион пользователей зарегистрировались на российской цифровой платформе Max, пишут «Известия».

