Омбудсмен Азербайджана пообещала проверить задержания россиян в Баку

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева оперативно отреагировала на ее обращение по поводу задержаний граждан РФ в Баку и выразила готовность принять меры в рамках своих полномочий, сообщает РИА Новости.

По словам Москальковой, она обратилась к Алиевой с просьбой проверить обстоятельства инцидента и способствовать восстановлению прав задержанных. В ответ азербайджанская сторона подтвердила получение обращения и пообещала провести необходимую проверку.