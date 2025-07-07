Омбудсмен Азербайджана пообещала проверить задержания россиян в Баку

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева оперативно отреагировала на ее обращение по поводу задержаний граждан РФ в Баку и выразила готовность принять меры в рамках своих полномочий, сообщает РИА Новости.

По словам Москальковой, она обратилась к Алиевой с просьбой проверить обстоятельства инцидента и способствовать восстановлению прав задержанных. В ответ азербайджанская сторона подтвердила получение обращения и пообещала провести необходимую проверку.

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Поводом для обращения стало задержание 30 июня семи сотрудников агентства Sputnik Азербайджан, входящего в структуру медиагруппы «Россия сегодня».

Среди них — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Оба были арестованы на четыре месяца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:ОмбудсменРоссияАзербайджан

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