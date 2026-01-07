По данным СМИ, изначально ожидалось, что Вашингтон сделает это, однако документ подписали лишь представители «коалиции желающих», в которую Соединенные Штаты не входят. Кроме того, из последней версии документа убрали часть пунктов, которые касаются США.

«В этой версии говорилось, что США обязуются поддержать силу в случае атаки на нее», — отмечается в материале.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» приняла декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.

Политик назвал решение важной частью «твердой решимости» поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

«Это прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность... неба и морей и восстанавливая вооруженные силы страны», — указал Стармер.

Помимо всего прочего, коалиция договорилась, что будет участвовать в мониторинге режима прекращения огня во главе с США и поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для Киева.