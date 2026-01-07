Коалиция нежелающих: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
«Коалиция желающих» подписала «урезанную» декларацию о гарантиях безопасности для Киева, так как из последней версии убрали часть пунктов, которые касаются США.
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева, принятую по итогам встречи в Париже, сообщило американское Politico.
По данным СМИ, изначально ожидалось, что Вашингтон сделает это, однако документ подписали лишь представители «коалиции желающих», в которую Соединенные Штаты не входят. Кроме того, из последней версии документа убрали часть пунктов, которые касаются США.
«В этой версии говорилось, что США обязуются поддержать силу в случае атаки на нее», — отмечается в материале.
Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» приняла декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Политик назвал решение важной частью «твердой решимости» поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.
«Это прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность... неба и морей и восстанавливая вооруженные силы страны», — указал Стармер.
Помимо всего прочего, коалиция договорилась, что будет участвовать в мониторинге режима прекращения огня во главе с США и поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для Киева.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военных Франции на Украину после прекращения конфликта. Он уточнил, что «это не силы, которые будут вовлечены в боевые действия». По словам Макрона, предельная численность ВСУ после завершения СВО будет 800 тысяч.
Бельгия тоже направит свои войска на Украину при достижении мирного соглашения, заявил глава Минобороны страны Тео Франкен.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что европейские силы в случае их размещения в рамках гарантий безопасности Киеву на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении боевых действий.
Также он уточнил, что вопрос об участии Германии в формировании и размещении многонациональных сил для Киева потребует обсуждения в германском правительстве и парламенте только после того, как будет достигнуто прекращение огня на Украине.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон, в свою очередь, заявил, что страна передаст истребители Gripen Украине только при условии достижения мирного соглашения.
Италия же отказалась направлять свои войска на Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщила премьер-министр Джорджа Мелони. Заявление опубликовано на сайте итальянского правительства.
«Премьер-министр Мелони вновь обозначила ряд принципиальных позиций правительства Италии по вопросу гарантий, в частности исключение размещения итальянских войск на земле», — говорится в пресс-релизе.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин, в свою очередь, заявил, что страны Европы все же не решатся ввести свои войска на территорию Украины без согласия России.
«Ни одна страна Европы, пока Россия не согласится на это, войска на Украину вводить не будет. Ни одна страна Европы официально не захочет оказаться в состоянии войны с Россией. Говорить они могут, что хотят, но сами войска вводить они не будут ни при каких условиях», — сказал Данилин в беседе с «Известиями».
По его мнению, российская сторона никогда не согласится на мир, предусматривающий размещение на украинской территории войск «коалиции желающих», которые, по сути, являются силами НАТО.
ПОЗИЦИЯ США
Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф подчеркнул, что участники переговоров в Париже добились существенного прогресса по нескольким ключевым вопросам, включая гарантии безопасности для Киева.
«Мы добились значительного прогресса по нескольким важнейшим направлениям работы, включая нашу двустороннюю рамочную программу гарантий безопасности и плана процветания», — написал Уиткофф в своих соцсетях после встречи.
По его словам, США надеются на компромисс по территориальному вопросу.
Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, в свою очередь, отметил, что американский лидер в вопросе гарантий безопасности для Украины ориентируется на беседы с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что встреча в Париже стала важным элементом на пути к мирной сделке.
Как отметил Кушнер, Трамп и президент Украины Владимир Зеленский на двусторонней встрече в Мар-а-Лаго в декабре уладили большинство вопросов по гарантиям безопасности для Украины, передает RT.
АМЕРИКАНСКИЙ ПЛАН
В начале декабря Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной США, но найти компромиссный вариант у них не получилось. Как заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. По итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. Позже глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95% вопросов. Затем американский лидер провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы Трамп допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Ранее экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал попытку украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина провокацией для срыва переговорного процесса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Коалиция нежелающих: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
- В Москве на станции метро «Волгоградский проспект» погиб мужчина
- В Буркина-Фасо рассказали о пресечении попытки убийства президента
- Макрон захотел провести переговоры с Путиным в ближайшие недели
- В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дрона
- Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу
- От России к США: Вашингтон поставил Венесуэле нефтяные условия
- На Сахалине легковушка столкнулась с пассажирским поездом
- СМИ: Chevron и Quantum хотят поделить международные активы «Лукойла»
- ПВО уничтожила два украинских БПЛА в двух регионах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru