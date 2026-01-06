В США заявили о близости мирного соглашения по Украине

Мирное соглашение о завершении конфликта на Украине практически готово, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, стороны значительно продвинулись в переговорах и могут находиться на пороге достижения договоренностей.

Уитакер отметил, что в ближайшее время ожидается окончательное согласование ряда договоренностей, включая формат так называемой «коалиции желающих», в которую, по его словам, входят около 50 государств. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает прилагать усилия для достижения устойчивого мира.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил, что участники встречи «коалиции желающих» в Париже планируют принять декларацию, которая не будет содержать конкретных обязательств.

По его словам, документ станет подтверждением политической воли к поддержке Украины, ее восстановлению и достижению, по возможности, прекращения огня или мирного соглашения на условиях, которые будут сочтены справедливыми для Киева и Европы, передает «Радиоточка НСН».

