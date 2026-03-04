СМИ: Европа сопротивляется ускоренному вступлению Украины в ЕС
Стремление Киева ускоренно вступить в Европейский союз столкнулось с серьёзным сопротивлением со стороны правительств стран, входящих в объединение, сообщает Reuters.
По данным агентства, они опасаются, что быстрое принятие Украины способно открыть «ящик Пандоры с проблемами». Правительства стран ЕС, среди которых Франция и Германия, в частном порядке выражают скептицизм по поводу обсуждаемой реформы процедуры вступления, предполагающей сокращение пути Киева к членству.
Европейские чиновники считают, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз, а в стране процветает коррупция. Таким образом, цель украинского президента Владимира Зеленского вступить в ЕС до 2027 года нереалистична.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза пока не готовы назвать конкретную дату вступления Украины в объединение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
