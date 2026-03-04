Исследование: К 2030-му Россия сможет заместить лишь треть авиапарка

При этом программа развития отечественного гражданского авиастроения предусматривает выпуск около 1 тысячи авиалайнеров. Причины недостижимых целей — отставание темпов выпуска самолетов и продление сроков эксплуатации иностранных бортов. В ОАК указали, что российская промышленность может выполнить поручения правительства РФ по разработке импортозамещенной линейки самолетов.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин в феврале во время отчета в Госдуме сообщил о завершении сертификации пассажирского самолета Ту‑214 и старте его серийного производства.

Задачу обеспечить долю российских самолетов в парке отечественных авиакомпаний в размере 50% к 2030 году ставил глава государства Владимир Путин в мае 2024 года.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании возвращают в небо старые самолеты из-за дефицита воздушных судов. В 2026 году на линии выйдут восстановленные лайнеры Ту-204, Ил-96 и Boeing 747.

