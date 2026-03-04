Трамп признался, что ему все равно на участие Ирана в ЧМ по футболу
4 марта 202603:01
Глава США Дональд Трамп заявил изданию Politico, что его не волнует, будет ли сборная Ирана участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 года.
«Я думаю, что Иран - это страна, которая потерпела серьезное поражение. Они выдыхаются», — указал американский президент.
Чемпионат будет проходить с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В группе G планируют сыграть сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии.
Ранее стало известно, что ФИФА поддержит увеличение числа участников чемпионата мира до 64, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
