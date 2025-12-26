Зеленский готов провести референдум по плану Трампа о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности инициировать референдум по плану президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом он сообщил в интервью изданию Axios, отметив, что рассчитывает согласовать с американским лидером рамочные условия прекращения войны на встрече в воскресенье.

По словам Зеленского, вынесение плана на всенародное голосование возможно в случае, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней. В Вашингтоне такую готовность Киева, а также отказ от территориальных уступок, рассматривают как существенный шаг вперед в переговорном процессе.