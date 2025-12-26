Зеленский готов провести референдум по плану Трампа о прекращении огня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности инициировать референдум по плану президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом он сообщил в интервью изданию Axios, отметив, что рассчитывает согласовать с американским лидером рамочные условия прекращения войны на встрече в воскресенье.
По словам Зеленского, вынесение плана на всенародное голосование возможно в случае, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней. В Вашингтоне такую готовность Киева, а также отказ от территориальных уступок, рассматривают как существенный шаг вперед в переговорном процессе.
Украинский президент подчеркнул, что проведение референдума сопряжено с серьезными политическими, логистическими и вопросами безопасности. В этой связи он назвал 60-дневный режим прекращения огня минимально необходимым сроком для подготовки и проведения голосования.
Ранее высокопоставленный американский чиновник сообщил Axios, что в Москве понимают необходимость прекращения огня в случае начала референдума на Украине, однако выступают за более короткие сроки перемирия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цены на новогодний стол выросли вдвое медленнее, чем год назад
- Россиянам предрекли более медленный YouTube из-за «враждебного» Google
- Зеленский готов провести референдум по плану Трампа о прекращении огня
- СМИ: США предложили Украине соглашение на 15 лет
- Роспотребнадзор приостановил продажу партии напитка Aloe Vera
- Фитнес-тренер объяснила связь осанки, отеков лица и плоского живота
- Миронов призвал ввести налог на сверхприбыль банков
- Стоматологи опровергли рост цен на услуги в 2026 году на 50-100%
- Путин обсудил развитие искусственного интеллекта на совещании Совбеза
- Автомобилистам объяснили, где разрешат «гонять» со скоростью 150 км/ч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru