Зеленский готов провести референдум по плану Трампа о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности инициировать референдум по плану президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом он сообщил в интервью изданию Axios, отметив, что рассчитывает согласовать с американским лидером рамочные условия прекращения войны на встрече в воскресенье.

По словам Зеленского, вынесение плана на всенародное голосование возможно в случае, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней. В Вашингтоне такую готовность Киева, а также отказ от территориальных уступок, рассматривают как существенный шаг вперед в переговорном процессе.

Украинский президент подчеркнул, что проведение референдума сопряжено с серьезными политическими, логистическими и вопросами безопасности. В этой связи он назвал 60-дневный режим прекращения огня минимально необходимым сроком для подготовки и проведения голосования.

Ранее высокопоставленный американский чиновник сообщил Axios, что в Москве понимают необходимость прекращения огня в случае начала референдума на Украине, однако выступают за более короткие сроки перемирия, передает «Радиоточка НСН».

