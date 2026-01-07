Стармер объявил о подписании документа о размещении войск на Украине

Лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о размещении войск на Украине в случае достижения мира. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Политик назвал решение важной частью твердой решимости поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

«Это прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей и восстанавливая вооруженные силы страны», — цитирует Стармера РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что в случае достижения перемирия Британия и Франция создадут военные базы на Украине и построят склады техники для украинской армии.

Кроме того, коалиция договорилась, что будет участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для Киева.

Ранее Украина и США согласовали документ о поддержке, речь идет о модернизации и обеспечении ВСУ, пишет 360.ru.

