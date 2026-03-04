Это связано с тем, что происходит быстрый рост цен на газ, которые с начала марта подскочили на 60%. Первое заседание назначено на 4 марта. По словам экспертов, чиновники Евросоюза могут отложить запрет на импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам, который должен был вступить в силу в конце апреля 2026 года.

Регламент ЕК допускает такие исключения по соображениям «энергетической безопасности». В ином случае, как считают аналитики, длительное отсутствие газовых поставок может привести к росту цен свыше $1 тыс. за тыс. кубометров. При этом настоящая конкуренция за СПГ между основными его потребителями еще не началась.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Европы от российского газа - это проблемы Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

