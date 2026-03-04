ЕС может отложить запрет на импорт газа из РФ
Еврокомиссия решила созвать Координационную группу по газовым вопросам, сообщают «Известия».
Это связано с тем, что происходит быстрый рост цен на газ, которые с начала марта подскочили на 60%. Первое заседание назначено на 4 марта. По словам экспертов, чиновники Евросоюза могут отложить запрет на импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам, который должен был вступить в силу в конце апреля 2026 года.
Регламент ЕК допускает такие исключения по соображениям «энергетической безопасности». В ином случае, как считают аналитики, длительное отсутствие газовых поставок может привести к росту цен свыше $1 тыс. за тыс. кубометров. При этом настоящая конкуренция за СПГ между основными его потребителями еще не началась.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Европы от российского газа - это проблемы Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ЕС может отложить запрет на импорт газа из РФ
- Трамп признался, что ему все равно на участие Ирана в ЧМ по футболу
- СМИ: Европа сопротивляется ускоренному вступлению Украины в ЕС
- СМИ: Действия Ирана указали на проблемы в стратегии США и Израиля
- Мерц заявил об отказе Европы принять заключенное без ее участия соглашение по Украине
- Испания призвала Вашингтон уважать международное право
- СМИ: Выбран следующий Верховный лидер Ирана
- Макрон: Франция сбивала беспилотники Ирана в небе над дружественными ей странами
- В результате атаки украинских БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек
- В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены 76 домов и 109 квартир