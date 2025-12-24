Желание «вклиниться»: Зачем Макрон прагматично «предал» Мерца
Франции нужно определить свое место в новой системе безопасности, но пока она складывается без участия Парижа, заявила НСН Евгения Обичкина.
Президент Франции Эммануэль Макрон стремится вклиниться в диалог России и США, чтобы его судьбу не решили другие политики, рассказала профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.
Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросе российских активов, сообщила Financial Times. Так, Макрон выступил против использования замороженных средств РФ для выдачи кредита Украине, поддержав идею выделения кредита за счет собственных средств ЕС. В пятницу французский лидер также заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. Обичкина посчитала это возвращением к обычной риторике Франции.
«Макрон ищет контактов под давлением обстоятельств, потому что окончание украинского конфликта означает пересмотр или складывание новой системы европейской безопасности. Но получается, что европейцы в этом не участвуют. Задача Макрона — вклиниться в российско-американский диалог и вступить в переговоры, поскольку там решается судьба Украины и Европы. Это совершенно необходимый выход из того, что происходит в складывающейся ситуации. Макрон не развалил “коалицию желающих”. Он принял решение в интересах французского банковского бизнеса, потому что если бы российские активы были бы реквизированы, то это нанесло бы репутационный урон Франции. Это очень прагматичное решение, так как сам президент вышел из банковских кругов и знает цену таким действиям, поэтому он не поддержал Мерца. А главный вопрос, который остается для коалиции желающих — прекращение огня и возможное после этого нахождение иностранного контингента на Украине. Но риторика Макрона не меняется, он всегда стремился к диалогу с Москвой», — подчеркнула она.
Ранее немецкий политолог Александр Рар объяснил НСН, что стоит за спором Макрона и Мерца.
