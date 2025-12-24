Президент Франции Эммануэль Макрон стремится вклиниться в диалог России и США, чтобы его судьбу не решили другие политики, рассказала профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.



Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросе российских активов, сообщила Financial Times. Так, Макрон выступил против использования замороженных средств РФ для выдачи кредита Украине, поддержав идею выделения кредита за счет собственных средств ЕС. В пятницу французский лидер также заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. Обичкина посчитала это возвращением к обычной риторике Франции.