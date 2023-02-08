«Испытание на века»: США получают прибыль от спецоперации, прикрываясь «агрессией Путина»

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века» - для Америки и для всего мира.

Он также пообещал продолжать оказывать Киеву всю необходимую помощь.

«Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно», - сказал он, обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся на оглашении послания в качестве почетного гостя.

При этом представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что Запад продолжает «накачивать оружием» Украину, усугубляя ситуацию. По его словам, Москва не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны западных стран и киевских властей.