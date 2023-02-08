«Испытание на века»: США получают прибыль от спецоперации, прикрываясь «агрессией Путина»
Байден назвал спецоперацию на Украине испытанием на века и подтвердил создание коалиции со странами НАТО. Москва заявляет, что альянс фактически объявил России войну и обогащается за счет «бедных украинцев».
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века» - для Америки и для всего мира.
Он также пообещал продолжать оказывать Киеву всю необходимую помощь.
«Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно», - сказал он, обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся на оглашении послания в качестве почетного гостя.
При этом представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что Запад продолжает «накачивать оружием» Украину, усугубляя ситуацию. По его словам, Москва не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны западных стран и киевских властей.
«Надеюсь, что когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе», - объяснил он позицию Москвы.
Военный историк Евгений Норин говорил НСН, что США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает.
«С точки зрения США все вообще идет отлично. Они привязали себе Европу намертво, перекрутили потоки ресурсов, газ продают в Европу, получили колоссальный заказ для оборонки. Я не вижу признаков того, что США планируют сворачивать конфликт», - рассказал он.
О том, что США получают прибыль от конфликта на Украине, заявил и обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин. Он отметил, что Вашингтон втянул НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, самолетов, систем противовоздушной обороны.
«США, наблюдающие за происходящим издалека, должно быть, радостно потирают руки. Потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше она становится зависимой от США. Вашингтон может предоставить определенную сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад», - написал он.
По его словам, «Америке принадлежит около 40 процентов пирога продаж оружия в мире».
Со своей стороны, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал НСН, что Вашингтон возвращает все средства, выделенные на поддержку Украине, за счет поставок Европе СПГ.
«Что касается США, они эти деньги и возвращают, просто в той логике, которая на поверхности не лежит. Они затеяли украинскую катастрофу, в результате были взорваны газопроводы, большинство наблюдателей указывает на Вашингтон. В результате того, что Европейский Союз, крупнейшие государства, включая ФРГ, стали вынуждены закупать углеводороды у США, от стран ЕС промышленность побежала на территории США, Вашингтон получает доходы, сопоставимые с тем денежным вливанием, которое они делают в связи с украинским процессом», - объяснил собеседник НСН.
При этом, по его наблюдениям, из-за коррупционных процессов до украинского народа не доходит 70% выделенных средств.
Сам Байден признал, что Вашингтон целенаправленно выстроил коалицию со странами НАТО, такое решение он ожидаемо объяснил «агрессией Путина». Все в том же обращении к конгрессу он заявил, что тем самым была оказана поддержка украинскому народу.
О степени участия НАТО в конфликте на Украине эксперты рассуждают уже давно. Российская сторона заявляет, что военные альянса воюют против РФ, в США такую информацию опровергают.
Накануне военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украина не нуждается в солдатах НАТО, так как они уже находятся там в качестве наемников. Выступая на пресс-конференции института AIES, он заявил, что таких военных нельзя считать солдатами альянса.
«Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий Вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», - пояснил он свою позицию.
При этом депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН говорил, что военные Вооруженных сил НАТО воюют на Украине в «огромном количестве» как раз под видом наемников.
«Есть поток не только вооружения, но и живой силы –там воюют в огромном количестве под видом польских, немецких, французских наемников на самом деле штатные военные Вооруженных сил НАТО», - рассказал он.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в беседе с НСН отмечал, что НАТО ставит цель максимально затянуть боевые действия на Украине – чем тяжелее будет положение ВСУ, тем больше оружия им будет передано.
«По мере того, как ВСУ будут слабеть, чтобы не допустить их разгрома, НАТО будет вводить свой контингент, может под видом добровольцев, частных военных компаний. Все это вполне укладывается в стратегию США и НАТО в данном направлении», - предрек он в начале февраля.
На активные поставки вооружения Украине со стороны Запада отреагировал и Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что стране есть, чем ответить.
«Современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», - подчеркнул Путин.
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