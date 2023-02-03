«Хотят капитуляции»: США не планируют сворачивать конфликт на Украине

США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает, заявил НСН военный историк Евгений Норин.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие шесть месяцев «критическими» для конфликта вокруг Украины. Он также добавил, что США не видят серьезного настроя на переговоры со стороны Москвы. Норин же отметил, что такой посыл означает неготовность к переговорам именно со стороны США.

«Следующие месяцы объявляются критическими буквально каждый месяц. Это некое дежурное заявление. Смысл его не в том, что российская сторона не готова к переговорам, а в том, что противник не готов к переговорам. Противник действительно не готов к переговорам, противник готов к нашей капитуляции. Поскольку капитулировать никто не собирается, на нас возлагают ответственность за то, что никакого мирного процесса нет», - сказал он.

По его словам, российские войска достигают лишь тактических успехов, это устраивает США, которые перестроили мировые рынки под себя и получили колоссальный заказ для оборонной промышленности.