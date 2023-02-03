«Хотят капитуляции»: США не планируют сворачивать конфликт на Украине
Военный историк Евгений Норин сказал НСН, что о переговорах по украинскому конфликту не идет речи, Вашингтон устраивает текущая ситуация на фронте.
США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает, заявил НСН военный историк Евгений Норин.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие шесть месяцев «критическими» для конфликта вокруг Украины. Он также добавил, что США не видят серьезного настроя на переговоры со стороны Москвы. Норин же отметил, что такой посыл означает неготовность к переговорам именно со стороны США.
«Следующие месяцы объявляются критическими буквально каждый месяц. Это некое дежурное заявление. Смысл его не в том, что российская сторона не готова к переговорам, а в том, что противник не готов к переговорам. Противник действительно не готов к переговорам, противник готов к нашей капитуляции. Поскольку капитулировать никто не собирается, на нас возлагают ответственность за то, что никакого мирного процесса нет», - сказал он.
По его словам, российские войска достигают лишь тактических успехов, это устраивает США, которые перестроили мировые рынки под себя и получили колоссальный заказ для оборонной промышленности.
«Я не уверен, что сейчас проявляется превосходство российских военных, линия фронта стоит на месте, причем довольно долго. У российских военных есть тактические успехи, но они пока не переходят в какие-то стратегические результаты. С точки зрения США все вообще идет отлично. Они привязали себе Европу намертво, перекрутили потоки ресурсов, газ продают в Европу, получили колоссальный заказ для оборонки. Я не вижу признаков того, что США планируют сворачивать конфликт», - добавил собеседник НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что те, кто рассчитывает одержать победу на поле боя, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой. Во время выступления на концерте, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве, он указал, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой.
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