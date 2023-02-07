В Австрии заявили, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

«Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», — сказал он.

Отмечается, что сегодня на Украине находится большое количество именно наемников, а не солдат НАТО.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине стало больше европейских наемников. Он отметил, что они обладают значительным опытом участия в вооруженных конфликтах.

