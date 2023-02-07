В Австрии заявили, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Украине не нужны солдаты Североатлантического альянса, поскольку они уже находятся на передовой в качестве наемников, сообщил на пресс-конференции института AIES военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
«Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», — сказал он.
Отмечается, что сегодня на Украине находится большое количество именно наемников, а не солдат НАТО.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине стало больше европейских наемников. Он отметил, что они обладают значительным опытом участия в вооруженных конфликтах.
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