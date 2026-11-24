Продолжению «Голодных игр» предрекли рекорды «Майкла» в российском прокате
В российском кинопрокате хватит места и продолжению «Голодных игр», и российской исторической драме «Александр I», сказал НСН Алексей Воронков.
Российские кинотеатры ждут от фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» сборов на уровне «Майкла», сказал в эфире НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в российский прокат 26 ноября 2026 года (прокатчик — «Атмосфера Кино», правообладатель — «Арна Медиа»). Воронков отметил, что кинотеатры ждут от продолжения франшизы кассу не менее миллиарда рублей.
«Я думаю, что сборы новых "Голодных игр" будут как минимум на уровне "Майкла", потому что это довольно сильная франшиза с большой фанатской аудиторией — в отличие от "Майкла". Не стоит забывать, что это один из немногих сильных иностранных фильмов, которые выходят в России в полномасштабном формате — с рекламой и прокатом одной из ведущих компаний. Стоит рассчитывать на 1-1,5 миллиарда рублей», — сказал собеседник НСН.
К слову, сборы байопика о поп-певце Майкле Джексоне в российских кинотеатрах перевалили за 2,2 миллиарда рублей.
По словам Воронкова, в российском кинопрокате хватит места и продолжению «Голодных игр», и новой российской исторической драме «Александр I».
«Я бы категорически не связывал "Голодные игры" и "Александра I": у них абсолютно разная аудитория и не пересекающиеся форматы. Все‑таки "Александр I" — художественно‑документальный фильм. Мы не раз проводили разные эксперименты по выходу нескольких фильмов в прокат. Например, в ноябрьские каникулы у нас одновременно выходили четыре сказки — это, конечно, перебор. Но кинотеатры способны вытянуть два‑три сильных фильма в одну дату: это позволит всем зрителям сходить на каждый из них. Сейчас — идеальное время для старта двух разных проектов», — добавил Воронков.
Лучший старт для франшизы в домашнем прокате (158 миллионов) показала вторая часть — «И вспыхнет пламя». Ей же принадлежит кассовый рекорд франшизы — 865 миллионов долларов. Если прогноз сбудется, то «Рассвет жатвы» станет пятым фильмом 2026 года, которому удастся стартовать с более чем 100 миллионов долларов в домашнем прокате.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев сказал НСН, что фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» может войти в топ-5 кинолент по сборам в российском прокате по итогам года, но он вряд ли обойдет новогоднюю череду сказок.
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