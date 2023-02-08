«Мы все надеемся на мир», — сказал он. Как отметил дипломат, перспектива мира приблизится, когда те, кто продвигает конфликт, прекратят вести прокси-войну против России «при помощи бедных украинцев», и «когда они займут реалистичную позицию относительно озабоченностей РФ, которые были четко обозначены с первого дня спецоперации на Украине.

Напомним, визит лидера Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского союза, который пройдет в Брюсселе 9—10 февраля, приведёт к ещё большей эскалации конфликта вокруг Украины.

