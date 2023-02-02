Задача «крысятничать»: В Совфеде назвали роль Зеленского перед США
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в эфире НСН, что Вашингтон возвращает все деньги, выделенные Украине.
Вашингтон возвращает все средства, выделенные на поддержку Украине, за счет поставок Европе СПГ. Об этом НСН заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее сотрудники администрации США во время поездки на Украину предупредили власти о том, что Киеву нужно быть готовым отчитаться за всю полученную помощь со стороны Вашингтона. По словам Климова, до украинского народа не доходит 70% выделенных средств.
«Зеленский не при делах, его задача крысятничать, от этого отчета отпиливать и складывать в кубышки. Он только не понимает, что кубышки все под контролем американцев. Они все видят и могут отобрать, и он останется, если и живой, то без средств. Процентов 70 того, что выделяется Украине, до народа Украины вообще не доходит, размывается разными способами. То, что останется от Украины, поставят на счетчик, через этот счётчик будут контролировать ее до потери пульса», - сказал он.
Климов отметил, что в результате украинского конфликта Европа вынуждена закупать СПГ у США, а Вашингтон получает доходы, сопоставимые с денежной поддержкой Киеву.
«Что касается США, они эти деньги и возвращают, просто в той логике, которая на поверхности не лежит. Они затеяли украинскую катастрофу, в результате были взорваны газопроводы, большинство наблюдателей указывает на Вашингтон. В результате того, что Европейский Союз, крупнейшие государства, включая ФРГ, стали вынуждены закупать углеводороды у США, от стран ЕС промышленность побежала на территории США, Вашингтон получает доходы, сопоставимые с тем денежным вливанием, которое они делают в связи с украинским процессом», - объяснил собеседник НСН.
Ранее американский политический обозреватель Джимми Дор заявил, что США спровоцировали конфликт на Украине ради своей экономической выгоды в сфере сжиженного природного газа (СПГ).
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