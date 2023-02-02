Задача «крысятничать»: В Совфеде назвали роль Зеленского перед США

Вашингтон возвращает все средства, выделенные на поддержку Украине, за счет поставок Европе СПГ. Об этом НСН заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее сотрудники администрации США во время поездки на Украину предупредили власти о том, что Киеву нужно быть готовым отчитаться за всю полученную помощь со стороны Вашингтона. По словам Климова, до украинского народа не доходит 70% выделенных средств.

«Зеленский не при делах, его задача крысятничать, от этого отчета отпиливать и складывать в кубышки. Он только не понимает, что кубышки все под контролем американцев. Они все видят и могут отобрать, и он останется, если и живой, то без средств. Процентов 70 того, что выделяется Украине, до народа Украины вообще не доходит, размывается разными способами. То, что останется от Украины, поставят на счетчик, через этот счётчик будут контролировать ее до потери пульса», - сказал он.