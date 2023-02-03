«Вашингтон не прощает долгов»: Байден предложил Зеленскому поделиться территорией

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предлагал Киеву передать российской стороне 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на высокопоставленные источники.

Уточняется, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с таким предложением к Москве и Киеву. Обе стороны отказались от подобного варианта, пишет издание.

При этом издание Newsweek приводит слова заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта, который опроверг данные Neue Zürcher Zeitung.

Но источник Neue Zürcher Zeitung утверждает, что Байден решился на поставку Украине танков Abrams лишь после отказа сторон от своего предложения.

Ранее сотрудники администрации США во время поездки на Украину предупредили власти о том, что Киеву нужно быть готовым отчитаться за всю полученную помощь со стороны Вашингтона. Это случилось на фоне снижения среди граждан США поддержки оказания помощи Украине.