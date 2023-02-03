«Вашингтон не прощает долгов»: Байден предложил Зеленскому поделиться территорией
США предлагали Украине передать РФ 20% территории в обмен на мир. Эксперты отмечают, что Киеву в любом случае придется отказаться от части земель из-за долгов.
Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предлагал Киеву передать российской стороне 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на высокопоставленные источники.
Уточняется, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с таким предложением к Москве и Киеву. Обе стороны отказались от подобного варианта, пишет издание.
При этом издание Newsweek приводит слова заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта, который опроверг данные Neue Zürcher Zeitung.
Но источник Neue Zürcher Zeitung утверждает, что Байден решился на поставку Украине танков Abrams лишь после отказа сторон от своего предложения.
Ранее сотрудники администрации США во время поездки на Украину предупредили власти о том, что Киеву нужно быть готовым отчитаться за всю полученную помощь со стороны Вашингтона. Это случилось на фоне снижения среди граждан США поддержки оказания помощи Украине.
На этом фоне первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что Киеву все равно придется отдать свои территории. По его словам, Вашингтон понимает, что Украина никогда не сможет рассчитаться за поставки вооружения.
«Это не безвозмездная помощь Киеву, Украина будет расплачиваться в первую очередь территориями. Один из возможных вариантов – Польше отойдет часть территории Украины, и Польша будет компенсировать за Украину часть долга. Другой вариант – рассматриваются попытки использования наших денег, но это очень чревато, это будут серьезные последствия для Европы. Это грозит развалом всей финансовой системы. Конечно, Украина не в состоянии никогда рассчитаться за эти поставки, и Америка с самого начала это знала, когда планировала этот конфликт», - рассказал он.
О том, что Польша заинтересована в украинских территориях, ранее заявляли эксперты из разных стран. В конце декабря журналист Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер сообщил, что власти Польши намерены захватить Западную Украину, а в мае провести там референдум.
В публикации говорится, что экс-премьер Польши Ярослав Качиньский давно готовится к часу «В», чтобы вернуть Восточные Кресы — части Галиции и Западной Украины.
«Результатом первого этапа этого плана стало то, что Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям», — пишет Крамер.
Соединенные Штаты могут разделить Украину и передать Польше несколько западных регионов государства взамен на финансовую помощь Варшавы Киеву. Такое мнение 20 января выразила обозреватель NDP Ханна Крамер.
Она считает, что президент Украины Владимир Зеленский лишился львиной доли доходов и держится на плаву лишь благодаря американским траншам. По словам Крамер, Украина скоро перестанет существовать как самостоятельное государство, но, поскольку Вашингтон никогда не прощает долгов, Польша, как новый владелец аннексированных территорий, будет вынуждена выплатить ему все кредиты Киева до последнего цента.
Со своей стороны, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал НСН, что Вашингтон возвращает все средства, выделенные на поддержку Украине, за счет поставок Европе СПГ.
«Что касается США, они эти деньги и возвращают, просто в той логике, которая на поверхности не лежит. Они затеяли украинскую катастрофу, в результате были взорваны газопроводы, большинство наблюдателей указывает на Вашингтон. В результате того, что Европейский Союз, крупнейшие государства, включая ФРГ, стали вынуждены закупать углеводороды у США, от стран ЕС промышленность побежала на территории США, Вашингтон получает доходы, сопоставимые с тем денежным вливанием, которое они делают в связи с украинским процессом», - объяснил собеседник НСН.
При этом, по его словам, из-за коррупционных процессов до украинского народа не доходит 70% выделенных средств.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН отметил, что именно по этой причине Владимир Зеленский проводит «чистку» среди чиновников. По его словам, республиканцы хотят инициировать проверки и следить за тем, как расходуются американские денежные средства в Киеве.
При этом он подчеркнул, что при необходимости Вашингтон может сменить и самого Зеленского – в кандидатах Порошенко, Разумков и Залужный.
«На его место может претендовать бывший президент Украины Петр Порошенко, он не оставляет мысли о том, что его могут вернуть со скамейки запасных. Есть еще ряд политиков, которые могут рассчитывать на то, что их внешние силы могут использовать в качестве лидеров – Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины, прим. НСН), некоторых силовиков сейчас подозрительно пиарят – того же Залужного (главнокомандующий Вооружёнными силами Украины – прим. НСН), и начальника разведки Буданова», - предположил он.
В отставку уже подал замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Кроме того, заявление об увольнении написал замгенпрокурора Алексей Симоненко. Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также написал заявление об отставке.
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