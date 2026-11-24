«Это муха!»: Россиянам посоветовали не пугаться «валящего с ног вируса»
Не нужно раздувать из мухи слона в связи с началом сезона гриппа, заявил НСН Сергей Нетёсов.
В Казахстане с начала сезона выявлено всего чуть более 500 случаев гриппа, а реакция на вирусы у людей индивидуальная. Лучшая защита против них – вакцинация, заявил НСН академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетёсов.
В СМИ несколько дней циркулирует информация о том, что в Казахстане начал распространяться некий «валящий с ног вирус». Роспотребнадзор в связи с этим уже запросил информацию в Минздраве республики, где сообщили, что эпидситуация по ОРВИ и гриппу в стране остается стабильной и соответствует ежегодному сезонному подъему заболеваемости. Нетёсов также не увидел никаких предпосылок для тревоги.
«С начала осени в Казахстане выявили чуть более 500 случаев гриппа. О Господи! За три месяца выявили 500 случаев! Если бы 500 тысяч, я бы еще понял. Не надо раздувать из мухи слона. Это – муха», – сказал Нетесов.
Эксперт напомнил, что реакция на вирусные заболевания – индивидуальная. Кого-то он и правда может свалить с ног, но вряд ли здесь есть что-то аномальное.
«Реакция на вирусы индивидуальная. Одни люди вообще не болеют или болеют очень легко, особенно вакцинированные, а вот не вакцинированные могут болеть очень тяжело, вплоть до смертельного исхода. Сезон гриппа начинается. И когда он начинается, в первую очередь с ним сталкиваются те люди, кто не вакцинирован», – добавил Нетёсов.
Ранее 21 ноября о вспышке в Казахстане неизвестного вируса, «валящего с ног», писал телеграм-канал Shot. Он утверждал, что в республике им заразились уже более 10 тысяч человек, в том числе дети, которые несколько дней лежат с температурой вше 40 градусов.
Позже, как сообщала НСН, инфекционист Юлия Ермолаева предположила, что речь идет о тяжелом гриппе, а риск связан не с новизной возбудителя, а вероятностью серьёзных осложнений для детей, пожилых людей и беременных женщин.
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