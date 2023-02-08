Байден назвал спецоперацию «испытанием на века»

«Она стала испытанием для Америки, испытанием для мира», — сказал президент США. Байден пообещал продолжать оказывать помощь Украине.

«Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно», — сказал глава Белого дома, обращаясь к украинскому послу Оксане Маркаровой, находившейся на мероприятии в качестве почетного гостя.

Как сообщил ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен, Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. По его словам, дело на этом не закончится, поскольку Запад «просто так это не оставят».

