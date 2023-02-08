Байден назвал спецоперацию «испытанием на века»
Специальная военная операция России стала «испытанием на века», сообщил американский лидер Джо Байден в своей речи в рамках ежегодного обращения к Конгрессу.
«Она стала испытанием для Америки, испытанием для мира», — сказал президент США. Байден пообещал продолжать оказывать помощь Украине.
«Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно», — сказал глава Белого дома, обращаясь к украинскому послу Оксане Маркаровой, находившейся на мероприятии в качестве почетного гостя.
Как сообщил ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен, Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. По его словам, дело на этом не закончится, поскольку Запад «просто так это не оставят».
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