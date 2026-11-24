Обратный эффект: Запрет наценок за перевозку детей в такси уничтожит саму услугу
Водители откажутся от детских кресел из-за невозможности компенсировать расходы, заявил НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Государству следовало бы не ограничивать наценку при перевозке детей в такси с креслом, а льготами помогать как водителям, так и семьям. Об этом в комментарии НСН заявил советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Такси ограничат возможность делать наценки при перевозке детей, сообщил РИА Новости вице-премьер Андрей Никитин. По его словам, уже разработаны законодательные поправки, которые будут регулировать стоимость таких поездок. Предлагается ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей.
«Боюсь, это просто приведет к тому, что детей никто перевозить не будет. Власти хотят пойти по пути ограничений вместо того, чтобы делать какие-то налоговые льготы, либо условно выдавать водителям, которые перевозят детей, кресла за счет бюджета, или специальных фондов. Они хотят ограничить возможность получать доплату за то, что багажник занят креслами. Опять же, не бесплатно, их надо купить. Детское кресло означает невозможность взять заказ в аэропорт, на вокзал или на дачу, когда у человека много багажа, потому что это место занято в багажнике. У нас есть таксисты, которые даже по два, три кресла возят. Это должно компенсироваться», - отметил собеседник НСН.
Он также обратил внимание, что в России слабо развита система перевозки детей, особенно, когда их несколько.
«Видимо, в стране для этого многодетных семей мало. Льготы должны делаться не за счет перевозчиков, а за счет государства. Было бы более разумным делать какие-то льготные налоги для тех, кто перевозит детей. Тогда можно ограничивать стоимость за счет этого. Автомобили помогать закупать за счет государства, где можно больше трех детей перевозить, которые изначально оборудованы специальными детскими удерживающими устройствами, чтобы ничего не покупать дополнительно. Есть такой опыт на европейских автомобилях. Однако у нас почему-то всегда идут по пути «а, давайте-ка запретим», - пояснил эксперт.
Он также обозначил основные проблемы для таксистов при перевозке детей.
«Бывает, что даже с детьми пытаются не оплатить поездку, могут вызвать, а потом передумать. Понятно, что с ребенком таких вариантов больше. Во время самой поездки - испачканный салон из-за того, что дети пытаются что-то есть или их пытаются покормить, ногами пачкают кресло, дверь и обивку. Ну и более слабый организм, не всегда успевают взять гигиенический пакет», - заключил Евгений Грэк.
Ранее Минтранс утвердил совместную с «Яндекс Такси» дорожную карту по повышению доступности такси для пассажиров с детьми. Комплекс мер предусматривает распространение детских удерживающих устройств, а также привлечение и обучение водителей для перевозок семей с детьми. В нескольких городах будет проведен эксперимент по предоставлению промокодов на скидку на поездки для членов многодетных семей. По итогам разработают систему субсидирования, которая может быть распространена на другие регионы.
Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что скидки для многодетных семей приведут к росту цен на такси, так как некому будет это компенсировать.
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