Кинотеатры пожаловались на необъективные возрастные цензы для иностранных фильмов
Возрастное ограничение 18+ вряд ли сильно скажется на кассе продолжения «Голодных игр», сказал НСН Алексей Воронков.
В последние годы сложилась такая практика: если фильм выходит без поддержки Фонда кино, ему заведомо присваивают более высокий возрастной ценз, заявил в эфире НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в российский прокат 26 ноября 2026 года (прокатчик — «Атмосфера Кино», правообладатель — «Арна Медиа»). Воронков выразил мнение, что возрастное ограничение 18+ вряд ли сильно скажется на кассе продолжения франшизы.
«К сожалению, в последние годы сложилась такая практика: если фильм выходит без поддержки Фонда кино, ему заведомо присваивают более высокий возрастной ценз. Есть немало российских фильмов, вызывающих у нас вопросы, которым присвоили категории 6+ или 12+, хотя аналогичное иностранное кино имеет ограничение 18+. Рынок, по большому счету, к этому привык. Думаю, для сборов продолжения "Голодных игр" это не особо критично», — сказал собеседник НСН.
Лучший старт для франшизы в домашнем прокате (158 миллионов) показала вторая часть — «И вспыхнет пламя». Ей же принадлежит кассовый рекорд франшизы — 865 миллионов долларов. Если прогноз сбудется, то «Рассвет жатвы» станет пятым фильмом 2026 года, которому удастся стартовать с более чем 100 миллионов долларов в домашнем прокате.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев сказал НСН, что фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» может войти в топ-5 кинолент по сборам в российском прокате по итогам года, но он вряд ли обойдет новогоднюю череду сказок.
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