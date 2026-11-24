Дипломаты заявили о гибели россиянина при ударе по больнице в Газе
Представительство России при Палестинской национальной администрации подтвердило гибель гражданина РФ при авиаударе Израиля по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в ночь на 12 ноября гражданин РФ Разак Абу Шейра погиб при атаке на больницу на юге Газы. Мужчина работал врачом-хирургом, пишет RT.
Пресс-секретарь российской дипломатической миссии Юлия Овсянникова подтвердила информацию о гибели гражданина России в результате израильского авиаудара по медицинскому комплексу «Насер» в городе Хан-Юнисе. Отмечается, что погибший также имел гражданство Палестины.
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