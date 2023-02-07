«Подкуп влиятельных людей»: Дипломат назвал последствия ноты для посольства США

Россия направила ноту в посольство США из-за подрывной пропаганды Вашингтона, но американцы не поменяют своей риторики и обвинят Россию в ответ, если не смогут оправдаться, заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН.

Посольству США в Москве 7 февраля была передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела РФ, сообщил источник ТАСС. Отмечается, что, несмотря на неоднократные предупреждения, дипмиссия США продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве России, а также распространяет фейки о Вооруженных силах. Корчмарь рассказал о причинах и последствиях такого решения.

«Это реакция на оголтелую пропаганду, ее очень много, она враждебная, подрывная. Это такая логичная вещь для США вместе с поставками вооружения Украине. Им нужно оправдать свои действия, они показывают, что есть такой противник в лице России. В информационной войне есть такое правило – кто первым подает информацию, тот выигрывает. В ответ на ноту они могут сказать, что они правы, а Россия нарушает международные нормы. Они найдут способ оправдаться. Но дипломатия стала более жесткой, в Евросоюзе даже не оправдываются уже, просто прямо говорят и все. Страны НАТО открыли свою сущность и свое лицо, они стремятся к мировому влиянию, используют для этого все инструменты», - рассказал он.