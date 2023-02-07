«Подкуп влиятельных людей»: Дипломат назвал последствия ноты для посольства США
США не допустят закрытия своего посольства в Москве, так как используют его как информационный центр, сказал НСН чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.
Россия направила ноту в посольство США из-за подрывной пропаганды Вашингтона, но американцы не поменяют своей риторики и обвинят Россию в ответ, если не смогут оправдаться, заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН.
Посольству США в Москве 7 февраля была передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела РФ, сообщил источник ТАСС. Отмечается, что, несмотря на неоднократные предупреждения, дипмиссия США продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве России, а также распространяет фейки о Вооруженных силах. Корчмарь рассказал о причинах и последствиях такого решения.
«Это реакция на оголтелую пропаганду, ее очень много, она враждебная, подрывная. Это такая логичная вещь для США вместе с поставками вооружения Украине. Им нужно оправдать свои действия, они показывают, что есть такой противник в лице России. В информационной войне есть такое правило – кто первым подает информацию, тот выигрывает. В ответ на ноту они могут сказать, что они правы, а Россия нарушает международные нормы. Они найдут способ оправдаться. Но дипломатия стала более жесткой, в Евросоюзе даже не оправдываются уже, просто прямо говорят и все. Страны НАТО открыли свою сущность и свое лицо, они стремятся к мировому влиянию, используют для этого все инструменты», - рассказал он.
По его словам, США не будут менять свою позицию по отношению к России, но и закрывать посольство им невыгодно.
«Слова нового посла США в России Линн Трейси, заверения, открытия виз для российских граждан, это все слова, брошенные для СМИ. Надо учитывать, что любой посол выполняет поручения руководства своей страны, поэтому ждать изменений позиции США не стоит. У каждого посла США не только в Москве есть фонд посла, который тратится на подкуп влиятельных людей, на подпитку различных организаций, которые в данном случае должны действовать против России. В ближайшее время закрывать посольство никто не будет, потому что американцы заинтересованы в том, чтобы у них был информационный центр в виде посольства в Москве», - объяснил собеседник НСН.
США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает, заявил НСН военный историк Евгений Норин.
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