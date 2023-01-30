«Надо поднапрячься!»: В Госдуме рассказали о препятствиях на пути к победе в СВО

Завершить спецоперацию полной победой сейчас не так просто из-за большого потока на Украину вооружений и военных НАТО, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обещанные Украине танки от США поступят на фронт только весной. При этом Washington Post пишет, что Вашингтон отправит танки Abrams Киеву не раньше конца 2023 года. Бородай отметил, что на Украину уже было поставлено огромное количество разнообразного вооружения.

«Чтобы завершить спецоперацию полной окончательной победой, требуется некое усилие, а это не так просто, с учетом того, что противнику уже давно поставлено разнообразное вооружение в огромных количествах. Сейчас поставляются и наступательные вооружения, потому что Abrams еще неизвестно, когда прибудут. Поставляются, в том числе, и европейские танки, которые уже скоро появятся на линии фронта. Есть поток не только вооружения, но и живой силы –там воюют в огромном количестве под видом польских, немецких, французских наемников на самом деле штатные военные Вооруженных сил НАТО. Надо просто поднапрячься: чем быстрее мы достигнем победы, тем будет лучше», - рассказал он.