«Надо поднапрячься!»: В Госдуме рассказали о препятствиях на пути к победе в СВО
Экс-премьер ДНР Александр Бородай заявил НСН, что на Украине воюют не только наемники, но и штатные военные Вооруженных сил НАТО.
Завершить спецоперацию полной победой сейчас не так просто из-за большого потока на Украину вооружений и военных НАТО, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обещанные Украине танки от США поступят на фронт только весной. При этом Washington Post пишет, что Вашингтон отправит танки Abrams Киеву не раньше конца 2023 года. Бородай отметил, что на Украину уже было поставлено огромное количество разнообразного вооружения.
«Чтобы завершить спецоперацию полной окончательной победой, требуется некое усилие, а это не так просто, с учетом того, что противнику уже давно поставлено разнообразное вооружение в огромных количествах. Сейчас поставляются и наступательные вооружения, потому что Abrams еще неизвестно, когда прибудут. Поставляются, в том числе, и европейские танки, которые уже скоро появятся на линии фронта. Есть поток не только вооружения, но и живой силы –там воюют в огромном количестве под видом польских, немецких, французских наемников на самом деле штатные военные Вооруженных сил НАТО. Надо просто поднапрячься: чем быстрее мы достигнем победы, тем будет лучше», - рассказал он.
Собеседник НСН также отметил, что Украина, скорее всего, сможет правильно использовать обещанные ей танки– будет пытаться устроить прорыв.
«Вряд ли Украина будет создавать просто танковые батальоны, размазывая их по всей линии фронта. Мы давно понимаем, что с той стороны против нас воюют довольно серьезные профессионалы, в области планирования операций тоже. Скорее всего, они будут создавать танковую бригаду или бригады, те соединения, которые предназначены для прорыва, для нанесения удара», - сказал он.
Украина будет использовать немецкие, американские и английские танки для наступления на запорожском направлении, заявил ранее в интервью НСН специалист по военным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин.
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