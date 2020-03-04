«Хрен редьки не слаще». Шмыгаль стал премьером Украины вместо Гончарука

Новый глава правительства появился на Украине. Верховная рада утвердила на этот пост Дениса Шмыгаля, предложенного президентом Владимиром Зеленским. Ранее парламент отправил в отставку с должности премьер-министра Алексея Гончарука, что также повлекло отставку всего кабинета министров. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьера, министра развития общин и территорий.

Украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в комментарии НСН не увидел ничего положительного в смене премьера.

«Хрен редьки не слаще. Есть такая пословица из басни: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!». На этом примере очень легко показать ситуацию на Украине. Премьер должен быть профессионалом, а Шмыгаль – летун, было такое понятие в советское время. Там был немножко, здесь посидел.