«Хрен редьки не слаще». Шмыгаль стал премьером Украины вместо Гончарука
Украинский политик прокомментировал НСН смену главы правительства республики.
Новый глава правительства появился на Украине. Верховная рада утвердила на этот пост Дениса Шмыгаля, предложенного президентом Владимиром Зеленским. Ранее парламент отправил в отставку с должности премьер-министра Алексея Гончарука, что также повлекло отставку всего кабинета министров. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьера, министра развития общин и территорий.
Украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в комментарии НСН не увидел ничего положительного в смене премьера.
«Хрен редьки не слаще. Есть такая пословица из басни: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!». На этом примере очень легко показать ситуацию на Украине. Премьер должен быть профессионалом, а Шмыгаль – летун, было такое понятие в советское время. Там был немножко, здесь посидел.
А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!
Никаких крупных достижений за ним нет. Кто-то его туда поставил, и кто-то будет им управлять. По аналогии с оркестром в правительстве должны быть лучшие «музыканты», но он не подбирает команду, ему будут назначать министров. Затем, у каждого «музыканта» своя партитура. Однако там звучать будет не гопак, а похоронный марш для Украины.
не гопак, а похоронный марш
Олигархи, Сорос, другие группы влияния будут требовать играть их «музыку», потому что они заплатили за продвижение в правительство той или иной кандидатуры. Поэтому ничего путного тут не выйдет», - отметил собеседник НСН.
По словам Оленйика, в ситуации с досрочной отставкой возникают вопросы как к самому Гончаруку, так и к тем, кто его продвигал до этого:
«Почему программа утверждена на год, а вы уже через полгода пишите заявление? Что-то вам мешало, или вас ошибочно назначили. Тогда убирать надо тех, кто его рекомендовал, а это и Зеленский и его партия «Слуга народа». Теперь, оказывается у нас такие скоропортящиеся премьеры и министры. После этого возникает вопрос, а сколько просуществует новый кабинет министров? Можно предположить, что до осени.
Все будут сидеть на чемоданах
Отсюда третий вопрос – премьер и министры будут заниматься государственными делами или свои решать? Даю гарантию, что основное время они будут посвящать своим делам – как упаковать, как скрыть непосильно нажитое во время министерства или премьерства. Все будут сидеть на чемоданах! Тем более, Зеленский им тоже дал сигнал, что он на один срок. Поэтому в данном случае ничего эта смена не даёт».
По словам Владимира Олейника, он даёт новому правительству срок до осени в связи с системными проблемами в экономике Украины, усугублёнными внешними факторами:
«Осенью необходимо вернуть долги МВФ – 40%, бюджет пустой. Второе – индексация пенсий, они её уже перенесли с марта на осень. Экономика падает, ВВП, на это накладывается экономическая ситуация в мире, связанная с коронавирусом. А там ещё предстоит решение по рынку земли, которое может вызвать такую же реакцию, как коронавирус. Всё это придётся расхлёбывать правительству».
Выступая перед депутатами перед голосованием за назначение нового премьера, Денис Шмыгаль заявил о неизменности курса кабинета министров. Приоритетами своей работы он назвал завершение конфликта в Донбассе, возвращение потерянных территорий, в том числе Крыма, продолжение реформы децентрализации.
Шмыгаль также заявил о необходимости пересмотреть бюджет Украины на этот год для недопущение экономического и бюджетного кризиса. По словам нового премьера, ряд вызовов требуют немедленного решения. В частности, речь идёт об увеличении выплат и пенсий, снижении зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства. Не менее важным он считает погашение задолженности перед шахтерами.
Новый глава правительства уже внёс в Верховную раду представление о назначении 10 министров и трех вице-премьеров по предложению президентской депутатской фракции «Слуга народа», которая имеет право коалиции. Известно, что пост министра внутренних дел останется за Арсеном Аваковым.
По данным «Украинской правды», 3 марта на заседании фракции «Слуга народа» несколько депутатов поднимали вопрос отставки Авакова. Они напомнили, что когда формировалось правительство в августе 2019 года, Зеленский говорил, что Аваков остался там временно. В ответ президент назвал Авакова «одним из самых эффективных чиновников» и заявил, что он должен продолжать исполнят обязанности главы МВД.
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