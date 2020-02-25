Украина и русский язык. От любви до ненависти и обратно
После выхода на сцену в Лондоне сына Порошенко под крики «русские в Лондоне», на Украине, похоже, обостряется языковой конфликт. Эксперты НСН спорят о судьбе русского языка в стране.
В сети появилось видео, на котором юноша, похожий на младшего сына экс-президента Украины Петра Порошенко, Михаила (на фото - Михаил Порошенко справа от отца - НСН), вышел на сцену к российскому рэперу Face (настоящее имя Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне». После этого оба начинают танцевать под музыку. Кадры выложил в сеть депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
В августе прошлого года Михаил Порошенко заявил, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке. При этом он отметил, что любит украинский язык «всем сердцем».
Отношения с русским языком в семье Порошенко очень странные, больше похожие на романтические, но с постоянными ссорами и разрывами.
Родившись в Советском союзе, где каждый был обязан говорить на русском, Петр Порошенко во время своего президентства заявлял, что Украина освобождена от культурной оккупации.
«За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино заняли надежные позиции в пространстве вокруг нас и, что чрезвычайно важно, в наших сердцах — в сердцах всех украинцев», — заявил Порошенко.
Именно так Порошенко отреагировал на рейтинг, согласно которому украинский язык стал восьмым по популярности в Европе.
Но период большой любви перед очередными выборами вдруг сменился охлаждением. Политик вдруг вспомнил, что является русскоязычным человеком. И может свободно пользоваться русским языком. Порошенко уточнил, что власть Украины не планирует «посягать» на право жителей использовать его в своей речи. А выступая перед избирателями, президент переходил с одного языка на другой.
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН назвал это заигрыванием с русскоязычными гражданами.
«Это обычный пиар. Честно говоря, он где-то вызывает даже смех. Потому что с одной стороны он сейчас как бы вспомнил, что он русскоязычный, а до этого, когда к нему многократно обращались, просили эту тему не педалировать, он время от времени педалировал. Плюс его же лозунг "армия, вера, мова". Поэтому, да, это пиар, но он ничего ему не даст», - сообщил эксперт.
Тема языка для Украины стоит очень остро. Согласно закону, украинский язык обязателен для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Документ разрабатывали еще при Порошенко, но приняли при Зеленском. Но языковая политика Киева вызывает недовольство как внутри страны, где примерно треть населения считает родным языком русский, так и среди стран Евросоюза, в особенности Венгрии, поскольку ущемляет в правах этнических венгров, живущих в Закарпатье.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что у Зеленского есть все шансы смягчить языковой закон.
«Я думаю, что новый состав парламента не будет сопротивляться внесению изменений в этот закон. Это может произойти через обращение депутатов в Конституционный суд, а там (в новом составе Рады) достаточно депутатов, которые готовы подписать такое обращение. Вполне можно ожидать, что самые одиозные статьи этого закона будут изменены. Конечно, позиция комиссара ОБСЕ тоже имеет значение, но все будет определяться в Украине», - сказал он.
Но похоже вернуть русский язык в качестве одного из официальных на Украине, будет непросто. Так эск-спикер Верховной Рады Андрей Парубий Зеленскому волнениями в случае пересмотра закона о принудительной украинизации. Политик написал в Facebook, что сторонники этого закона «не потерпят» его изменений.
По мнению Парубия, любые нападки на украинский язык могут расцениваться как покушения на украинскую государственность. Он назвал главной целью «русского мира» именно уничтожение украинского языка.
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