Украина и русский язык. От любви до ненависти и обратно

В сети появилось видео, на котором юноша, похожий на младшего сына экс-президента Украины Петра Порошенко, Михаила (на фото - Михаил Порошенко справа от отца - НСН), вышел на сцену к российскому рэперу Face (настоящее имя Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне». После этого оба начинают танцевать под музыку. Кадры выложил в сеть депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

В августе прошлого года Михаил Порошенко заявил, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке. При этом он отметил, что любит украинский язык «всем сердцем».

Отношения с русским языком в семье Порошенко очень странные, больше похожие на романтические, но с постоянными ссорами и разрывами.

Родившись в Советском союзе, где каждый был обязан говорить на русском, Петр Порошенко во время своего президентства заявлял, что Украина освобождена от культурной оккупации.

«За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино заняли надежные позиции в пространстве вокруг нас и, что чрезвычайно важно, в наших сердцах — в сердцах всех украинцев», — заявил Порошенко.

Именно так Порошенко отреагировал на рейтинг, согласно которому украинский язык стал восьмым по популярности в Европе.

Но период большой любви перед очередными выборами вдруг сменился охлаждением. Политик вдруг вспомнил, что является русскоязычным человеком. И может свободно пользоваться русским языком. Порошенко уточнил, что власть Украины не планирует «посягать» на право жителей использовать его в своей речи. А выступая перед избирателями, президент переходил с одного языка на другой.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН назвал это заигрыванием с русскоязычными гражданами.

«Это обычный пиар. Честно говоря, он где-то вызывает даже смех. Потому что с одной стороны он сейчас как бы вспомнил, что он русскоязычный, а до этого, когда к нему многократно обращались, просили эту тему не педалировать, он время от времени педалировал. Плюс его же лозунг "армия, вера, мова". Поэтому, да, это пиар, но он ничего ему не даст», - сообщил эксперт.