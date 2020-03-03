Ну Украине депутата Рады призвали извиниться за шутку об «атомной бомбе на Москву»
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН заявил, что намёки об атомной бомбардировке Москвы неприемлемы для большинства украинцев.
Депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев объяснился за скандальное заявление о том, что «швырнуть атомную бомбу на Москву» было бы самым эффективным способом решить некоторые проблемы Киева, связанные с Россией. В частности, речь шла о возможном противодействии Москвы вещанию нового украинского телеканала в Донбассе. Потураев считает, что у тех, кто воспринял его высказывание серьёзно, нет чувства юмора – по его словам, это была всего лишь ирония.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что если это была шутка, то глупая и способная навредить попыткам налаживания отношений между Киевом и Москвой, а самому Потураеву не мешало бы за нее извиниться.
«Потураев, что называется, перегнул палку. Ему задали абсолютно нормальный вопрос, но он решил так «пошутить», и пошутил глупо. Сложно сказать, будет ли его Зеленский наказывать. Всё может ограничиться тем, что это была как бы шутка, и не надо на неё обращать внимание. Но с точки зрения должности… Если бы это сказал, к примеру, какой-то активист из Радикальной партии – ну, ладно. А это народный депутат, и все хорошо знают, что в последнее время удалось хоть какие-то нормальные связи наладить. Например, была та же встреча Ермака и Козака. Такое заявление представителя провластной партии может развалить все предыдущие договорённости.
В идеальном варианте, конечно, было бы хорошо, чтобы Потураев извинился. Но я думаю, он этого не сделает», - сказал эксперт.
По словам Охрименко, украинцы привыкли, что Потураев говорит подобные вещи, но в целом для украинцев такая риторика неприемлема.
«Потураев довольно часто говорит такие необычные вещи, поэтому в обществе это так и восприняли: «А, ну это же Потураев». С другой стороны, сама постановка вопроса, даже такие намёки, вообще-то, для украинцев недопустимы. И в принципе отношение украинцев к жителям России – довольно положительное. Такие высказывания – это чистая провокация», - уверен украинский эксперт.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на 9 мая. Председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН высказал мнение, что поехать в Москву на День Победы для главы государства было бы «не логично и аморально».
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