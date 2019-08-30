Украинский политолог: Обмен пленными зависит от Авакова

В России и на Украине опровергли информацию о завершении процесса взаимного обмена заключенными. В офисе президента Украины заявили, что эта информация не соответствует действительности, и что процесс обмена пленными пока продолжается, а о его завершении будет заявлено на официальных каналах. Об этом же написала у себя в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская, попросив журналистов набраться терпения и не распространять непроверенную информацию. Между тем, информированный источник в Москве опроверг информацию об обмене пленными между Россией и Украиной агентству «Интерфакс», заявив, что для начала обмена необходимо дополнительное время для оформления документов.

Ранее новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову сообщил, что Россия и Украина начали обмен пленными. «Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», — написал он в Facebook.

Завершится ли на самом деле обмен заключенными между Россией и Украиной будет зависеть от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко (слушайте аудио).