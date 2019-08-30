Украинский политолог: Обмен пленными зависит от Авакова
Президент Украинского аналитического центра рассказал НСН, завершится ли обмен заключенными между Россией и Украиной.
В России и на Украине опровергли информацию о завершении процесса взаимного обмена заключенными. В офисе президента Украины заявили, что эта информация не соответствует действительности, и что процесс обмена пленными пока продолжается, а о его завершении будет заявлено на официальных каналах. Об этом же написала у себя в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская, попросив журналистов набраться терпения и не распространять непроверенную информацию. Между тем, информированный источник в Москве опроверг информацию об обмене пленными между Россией и Украиной агентству «Интерфакс», заявив, что для начала обмена необходимо дополнительное время для оформления документов.
Ранее новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову сообщил, что Россия и Украина начали обмен пленными. «Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», — написал он в Facebook.
Завершится ли на самом деле обмен заключенными между Россией и Украиной будет зависеть от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко (слушайте аудио).
«Все зависит от старого министра МВД Авакова. На сегодняшний момент что произошло: новый генпрокурор, человек, близкий к Зеленскому. Я так понимаю, скорее всего, мы сейчас будем иметь две такие группировки: группировка Зеленского, которая будет выступать за обмен, в том числе как раз генеральный прокурор, и они постараются этот процесс продвинуть, и группировка старой команды — Яценюк, Аваков, Порошенко, которые будут выступать против. Задача Зеленского будет переиграть старую команду. Если он переиграет, да, процесс будет продолжаться. Но если переиграют его, то процесс остановится, потому что партия войны или команда войны в украинской власти осталась и осталась довольно сильная, которая будет группироваться вокруг министра МВД, это однозначно», — предупредил украинский политолог.
Ранее сообщалось, что украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в России по обвинению в подготовке теракта, был доставлен в СИЗО-2 в Москве. После этого в СМИ распространилась информация о возможном обмене его на журналиста Кирилла Вышинского, ранее освобождённого из-под стражи в Киеве. Гипотеза осложнялась тем, что сам журналист неоднократно отвергал идею обмена, так как намерен добиваться оправдания на Украине.
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