Птенцы Сороса. Украина получила новых министров
Бывший депутат Верховной рады заявил в эфире НСН, что новый украинский кабмин продержится меньше, чем правительство Яценюка.
Верховная рада Украины утвердила новый состав украинского правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. В состав кабмина вошли люди, которые даже в самой Украине мало кому известны. Исключение, разве что, составляет Арсен Аваков, который сохранил пост министра внутренних дел Украины.
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что новые украинские министры не имеют управленческого опыта и ориентированы на США.
«Первое, что бросается в глаза – впервые люди слышат эти фамилии. Они себя нигде не зарекомендовали на разных должностях, тот же Гончарук, как говорят, управлял самым большим коллективом из пяти человек. У них нет опыта. Второе. Говорят о том, что эти люди в основном сориентированы на США, и большинство из них – птенцы гнезда Сороса, получали очень серьезную поддержку грантами. Вероятно, это будет временное правительство», - сказал он.
Собеседник НСН также отметил, что новому составу правительства придется принимать непопулярные решения, в результате чего долго оно не продержится.
«На мой взгляд, срок пребывания этого кабмина будет меньше, чем у правительства Арсения Яценюка, ведь планируют принять непопулярные решения: продажа земли, основных активов, железных дорог, портов. Эти решения официально будет вносить правительство, не будет же брать негатив на себя Зеленский. С другой стороны, может в этом и есть резон, чтобы ставить некомпетентных людей, потому реально будут управлять экономикой другое правительство в офисе Зеленского. У нас так часто бывало, два правительства: одно официальное, с другой стороны теневое», - сказал Олейник.
Ранее глава Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью НСН также выразил уверенность, что Гончарук будет возглавлять правительство лишь номинально, а вся власть сосредоточится в руках Зеленского.
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