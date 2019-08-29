Птенцы Сороса. Украина получила новых министров

«Первое, что бросается в глаза – впервые люди слышат эти фамилии. Они себя нигде не зарекомендовали на разных должностях, тот же Гончарук, как говорят, управлял самым большим коллективом из пяти человек. У них нет опыта. Второе. Говорят о том, что эти люди в основном сориентированы на США, и большинство из них – птенцы гнезда Сороса, получали очень серьезную поддержку грантами. Вероятно, это будет временное правительство», - сказал он.

Собеседник НСН также отметил, что новому составу правительства придется принимать непопулярные решения, в результате чего долго оно не продержится.

«На мой взгляд, срок пребывания этого кабмина будет меньше, чем у правительства Арсения Яценюка, ведь планируют принять непопулярные решения: продажа земли, основных активов, железных дорог, портов. Эти решения официально будет вносить правительство, не будет же брать негатив на себя Зеленский. С другой стороны, может в этом и есть резон, чтобы ставить некомпетентных людей, потому реально будут управлять экономикой другое правительство в офисе Зеленского. У нас так часто бывало, два правительства: одно официальное, с другой стороны теневое», - сказал Олейник.

Ранее глава Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью НСН также выразил уверенность, что Гончарук будет возглавлять правительство лишь номинально, а вся власть сосредоточится в руках Зеленского.

