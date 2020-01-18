Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировaл откaз президентa стрaны Владимирa Зеленского принять его прошение об отставке. Об этом он нaписaл нa своей стрaнице в Facebook.

Он отметил, что его комaндa осознaет возложенную нa нее ответственность и готовa выполнять все постaвленные зaдaчи и усиливaть системные изменения нa Укрaине.

Украинский политик Владимир Олейник в эфире НСН указал на декоративный характер поступка главы украинского кабмина Алексея Гончарука, который подал президенту страны Владимиру Зеленского прошение об отставке. По мнению Олейника, решение оставить главу правительства Украины в должности принимал не Зеленский. Эксперт также объяснил заинтересованность МВФ в Гончаруке на посту премьер-министра.

«Гончарук и вся его команда в правительстве Украины – птенцы гнезда Сороса (Джорджа - американского финансиста и трейдера, основателя сети международных благотворительных организаций, объединенных в «Фонд Сороса» -прим. НСН). И понятно, что Украина сразу услышала позицию Международного валютного фонда (МВФ) – того органа, который реально управляет кабмином, Национальным банком Украины. Там сказали, что довольны правительством – правительство делает «правильные» шаги. А довольны они, потому что им (МВФ, США – прим. НСН) на должности председателя правительства Украины нужен профан. Именно они дают ему проекты законов, постановлений и т.д. Впереди несколько грабительских проектов, которые надо выполнить: продажа земли, продажа основных активов: портов, железной дороги и т.д. В этих обстоятельствах смена правительства в Киеве вызовет сбой в планах Запада. А тут и украинское общество может прийти в себя – поднимаются протестные акции, падает рейтинг Зеленского. Поэтому за границей было принято решение: коней, а точнее ослов, на переправе в Киеве не менять», - заявил собеседник НСН.