На Украине объяснили отказ Зеленского принять отставку Гончарука
Украинский политик Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, почему президент Украины Зеленский не принял отставку премьера Гончарука.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировaл откaз президентa стрaны Владимирa Зеленского принять его прошение об отставке. Об этом он нaписaл нa своей стрaнице в Facebook.
Он отметил, что его комaндa осознaет возложенную нa нее ответственность и готовa выполнять все постaвленные зaдaчи и усиливaть системные изменения нa Укрaине.
Украинский политик Владимир Олейник в эфире НСН указал на декоративный характер поступка главы украинского кабмина Алексея Гончарука, который подал президенту страны Владимиру Зеленского прошение об отставке. По мнению Олейника, решение оставить главу правительства Украины в должности принимал не Зеленский. Эксперт также объяснил заинтересованность МВФ в Гончаруке на посту премьер-министра.
«Гончарук и вся его команда в правительстве Украины – птенцы гнезда Сороса (Джорджа - американского финансиста и трейдера, основателя сети международных благотворительных организаций, объединенных в «Фонд Сороса» -прим. НСН). И понятно, что Украина сразу услышала позицию Международного валютного фонда (МВФ) – того органа, который реально управляет кабмином, Национальным банком Украины. Там сказали, что довольны правительством – правительство делает «правильные» шаги. А довольны они, потому что им (МВФ, США – прим. НСН) на должности председателя правительства Украины нужен профан. Именно они дают ему проекты законов, постановлений и т.д. Впереди несколько грабительских проектов, которые надо выполнить: продажа земли, продажа основных активов: портов, железной дороги и т.д. В этих обстоятельствах смена правительства в Киеве вызовет сбой в планах Запада. А тут и украинское общество может прийти в себя – поднимаются протестные акции, падает рейтинг Зеленского. Поэтому за границей было принято решение: коней, а точнее ослов, на переправе в Киеве не менять», - заявил собеседник НСН.
Также Владимир Олейник обратил внимание на то, что действия Гончарука, который, якобы, решил уйти с должности премьера Украины, совершенно не соответствуют процедуре, предусмотренной законодательством страны. Поэтому он усомнился в чистоте намерений главы украинского кабмина.
«Есть статья 115 Конституции Украины, в которой написано, что премьер заявляет о своей отставке на заседании парламента. Там не написано, что он должен сделать это письменно, тем более – написать президенту. Но Гончарук делает такой хитрый шаг – чтобы Зеленский узнал о его намерении и передал его Соросу, в МВФ. Что делать? Что скажут «старшие товарищи». Они же деньги дают и музыку заказывают. Поэтому Зеленский остался при тумане, а Украина – при профане, который признался, что не разбирается в экономике», - заявил эксперт.
Напомним, в Сети недавно появилась растиражированная украинскими СМИ аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет себя «профаном в экономике» и нелицеприятно высказывается в адрес Зеленского. Сам Гончарук заявил, что она была смонтирована из фрагментов заседаний правительства.
Ранее украинские политологи рассказали в эфире НСН, почему президент Украины не заинтересован в смене главы правительства. По их мнению, в Киеве просто разыграли отставку Гончарука, как политический спектакль.
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