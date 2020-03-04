Кандидата в премьеры Шмыгаля назвали опасным для Украины

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, что Шмыгаль устраивает большинство влиятельных политических кланов, однако в нынешней ситуации его назначение премьером опасно для Украины.

«Шмыгаль – это не человек с улицы, это клановый, системный человек. Я так думаю, это компромиссный вариант между кланами Коломойского и Ахметова. Он и с Пинчуком договорится, и с Кучмой тоже. Он не устраивает, очевидно, корпоративную группу Порошенко, Тимошенко, группу Сороса. Если смотреть его портфолио, то он молодой, очень решительный человек, но неосторожный и без опыта управления большими системами. В условиях мирового кризиса, рецессии и обострения всех социальных, политических и экономических противоречий, я думаю, что он опасен для Украины. Я думаю, что он попытается закрутить гайки, провести решительные кадровые изменения. В нём чувствуется авторитаризм, может даже есть диктаторская жилка. Он обострит все противоречия. Шмыгаль - не фигура тихого и спокойного режима, это фигура импульсивных, решительных, необдуманных действий. Я думаю, что его назначение приведёт к обострению ситуации во всех плоскостях на Украине», - прогнозирует политолог.

Бывший советник Кучмы уже предвидит возможные конфликты Шмыгаля с президентом Владимиром Зеленским. Однако сам президент, вероятно, уже планирует в случае неудач принести нового премьера в жертву, говорит Соскин.

«Он составит конкуренцию Зеленскому по характеру как человек наступательного потенциала. И на каком-то из этапов он однозначно встанет в противоречие с Зеленским, и особенно с Ермаком [глава офиса президента Украины]. Эти противоречия выйдут на поверхность, потому что Шмыгаль должен будет строить бизнес-схемы схемы, чтобы вернуть дивиденды поставившим его кланам. Он будет делать шаги, противоречащие политике Зеленского, он будет Зеленского оттеснять от этих проектов. Он будет проводить свою жёсткую кадровую политику в кабинете министров, лишать людей Зеленского доступа к финансовым ресурсам.

Зеленский идёт на это [на назначение Шмыгаля – прим. НСН], потому что у него, куда ни кинь - всюду клин. Сегодня у президента и его партии огромный обвал рейтинга. Им надо было на кого-то переложить ответственность – например, на Гончарука. У Зеленского сейчас, как говорят, главный авторитет – Кучма, который за своё президентство поменял кучу премьер-министров. И вот сейчас то же самое будет делать Зеленский. Он будет сбрасывать накопившийся потенциал гнева на премьер-министров. Он идёт на это, потому что думает, что сумеет переложить ответственность на Шмыгаля и потом им пожертвовать. Он будет на Шмыгаля вешать всех собак. Шмыгаль же ничего не понимает в монетарной политике, в деньгах, финансах, в макроэкономике и политэкономике. И там его будут закапывать», - сказал в беседе с НСН Соскин.

Нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук возглавляет правительство с августа 2019 года. В январе он подавал заявление об отставке на фоне публикации в интернете аудиозаписи, на которой Гончарук называет себя профаном в экономике и говорит о примитивном понимании Зеленским экономических процессов. Президент отставку не принял, однако позже появилась информация, что Зеленский проводит собеседования с кандидатами на пост премьера.

