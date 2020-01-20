«Опять врёт»: Экс-советника Кучмы насмешили слова Зеленского об отставке

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН назвал важным сам факт того, что Зеленский заговорил о возможности отставки. По его мнению, глава государства начинает серьезно задумываться, поскольку за семь месяцев президентства уже было много неудач, и рейтинг упал.

«У него ничего не получается, и он осуществляет меры, о которых не говорил в своей открытой публичной программе, когда шел в президенты. То есть он декларировал меры по развитию предпринимательства, социальной и гуманитарной сферы. А то, что он делает сейчас, - фактически геноцид. По продаже земли, по финансовым структурам, по ограничению бизнеса. Естественно, это вызывает колоссальное неприятие», - заявил Соскин.

Политолога рассмешил сам термин «подлинная коррупция».

«То есть получается, что есть и неподлинная коррупция. Это эвфемизм. Он опять врёт», - сказал Соскин в беседе с НСН.

По мнению экс-советника Кучмы, таким образом Зеленский как хороший актёр играет на опережение, поскольку знает, что есть массив компрометирующих его данных. Политолог предположил, что речь может идти об отмывании денег через брокерские дома на финансовых биржах Азии, а также о «роялти»-платежах от крупных групп влияния Фирташа, Коломойского, Порошенко, Ахметова и Кучмы.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил жену своего предшественника Петра Порошенко из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал», назначив на ее место свою супругу.

