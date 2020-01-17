Незаменимый Гончарук. Почему Зеленский может не принять отставку премьера

Политолог объяснил НСН, почему Зеленскому невыгодно увольнять Гончарука. «Когда Зеленский брал Гончарука, он выбирал человека слабого, который не будет вести своей игры. На сегодняшний день подтвердилось, что Гончарук довольно слабый премьер, неэффективный, но устраивающий Зеленского. Не исключено, что ему опять поставят слабого человека, который бы не играл существенной роли и не был конкурентом. Потому что если поставят Авакова, Зеленский может даже не досидеть до конца своего срока. Такая ситуация. Мы сейчас наблюдаем не столько конфликт Зеленского и Гончарука, сколько конфликт олигархов за самый главный экономический пост в Украине – пост премьера», - сказал Охрименко.

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с НСН также выразил сомнение в смене главы правительства на Украине.

«Никто его место не займет. Оно занято Гончаруком, и смена совсем не очевидна. Скорее, ее и не будет. Скандальчик назрел, его нужно было чем-то тушить. Вот он использовал такой оригинальный ход изобразить смелость и подать в отставку. Никто никуда не собирается уходить. Наоборот, они могут получить карт-бланш на ближайший год. Уж точно их теперь никто не скинет. Похоже на междусобойчик, который разыграла власть. Цирк продолжается. Такими же методами пользовался Яценюк, советники у них одни. Сценарий переписывать не к чему, если все работает», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в Сети недавно появилась растиражированная украинскими СМИ аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет себя «профаном в экономике» и нелицеприятно высказывается в адрес Зеленского. Сам Гончарук заявил, что она была смонтирована из фрагментов заседаний правительства, написал. По его словам, фальшивка была запущена для создания представления о том, что Гончарук и его команда якобы не уважают Зеленского, подчеркнув, что эти обвинения - ложь.

